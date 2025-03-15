Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG NGHIỆP T.A.P GOODFOODS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG NGHIỆP T.A.P GOODFOODS VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phường 13, Quận 8, Quận 8
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và phát triển thị trường, mở rộng mạng lưới khách hàng
Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm của công ty.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng..
Thực hiện các báo cáo kinh doanh theo yêu cầu.
Làm việc tại TP Hồ Chí Minh
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức về thị trường và sản phẩm thịt xiên đông lạnh là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG NGHIỆP T.A.P GOODFOODS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG NGHIỆP T.A.P GOODFOODS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
