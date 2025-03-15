Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG NGHIỆP T.A.P GOODFOODS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phường 13, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển thị trường, mở rộng mạng lưới khách hàng

Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm của công ty.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng..

Thực hiện các báo cáo kinh doanh theo yêu cầu.

Làm việc tại TP Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về thị trường và sản phẩm thịt xiên đông lạnh là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Năng động, nhiệt tình

Có phương tiện đi lại.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG NGHIỆP T.A.P GOODFOODS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực.

Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại

Thưởng doanh số theo hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG NGHIỆP T.A.P GOODFOODS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.