Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- số 30 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Trực tiếp gặp gỡ và tiếp xúc với khách hàng trong kênh Nhà hàng, khách sạn, quán ăn, quán nhậu, đại lý...
- Chăm sóc, xây dựng và duy trì mối quan hệ với khối khách hàng hiện có;
- Tìm kiếm, mở rộng, phát triển mạng lưới khách hàng mới.
- Giới thiệu sản phẩm, các chính sách, các chương trình của công ty để thúc đẩy việc bán các sản phẩm tới khách hàng của Công ty.
- Lập và triển khai các kế hoạch kinh doanh để hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành quản trị kinh doanh,...
- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ( ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kênh HRC và ngành hàng thực phẩm )
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
-
Tại Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập: Lương CB: 8 – 10 triệu + KPIs không giới hạn ( Thu nhập từ 10 - 20 triệu)
· Tham gia đầy đủ BHXH, BHTN theo quy định ( Công ty đóng bảo hiểm full 32%)
· Thưởng tất cả các ngày lễ tết trong năm, .... hưởng lương tháng 13
· Tăng lương định kỳ hàng năm, hưởng 12 ngày phép/ năm ( không nghỉ được thanh toán vào lương)
· Nghỉ mát, tembuiding hàng năm
· Môi trường làm việc năng động
· Thời gian: 8h-17h từ T2- T7
· Địa điểm: 30 Nguyễn Khang - Cầu Giấy - Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 30 nguyễn khang, cầu giấy, hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

