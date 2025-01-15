Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 30 Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Trực tiếp gặp gỡ và tiếp xúc với khách hàng trong kênh Nhà hàng, khách sạn, quán ăn, quán nhậu, đại lý...

- Chăm sóc, xây dựng và duy trì mối quan hệ với khối khách hàng hiện có;

- Tìm kiếm, mở rộng, phát triển mạng lưới khách hàng mới.

- Giới thiệu sản phẩm, các chính sách, các chương trình của công ty để thúc đẩy việc bán các sản phẩm tới khách hàng của Công ty.

- Lập và triển khai các kế hoạch kinh doanh để hoàn thành chỉ tiêu doanh số được giao

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các chuyên ngành quản trị kinh doanh,...

- Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên ( ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kênh HRC và ngành hàng thực phẩm )

- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

Tại Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập: Lương CB: 8 – 10 triệu + KPIs không giới hạn ( Thu nhập từ 10 - 20 triệu)

· Tham gia đầy đủ BHXH, BHTN theo quy định ( Công ty đóng bảo hiểm full 32%)

· Thưởng tất cả các ngày lễ tết trong năm, .... hưởng lương tháng 13

· Tăng lương định kỳ hàng năm, hưởng 12 ngày phép/ năm ( không nghỉ được thanh toán vào lương)

· Nghỉ mát, tembuiding hàng năm

· Môi trường làm việc năng động

· Thời gian: 8h-17h từ T2- T7

· Địa điểm: 30 Nguyễn Khang - Cầu Giấy - Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương

