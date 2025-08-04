Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: F6 - F7 Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tìm kiếm và xây dựng mối quan hệ với khách hàng

Nghiên cứu và tìm hiểu thị trường, đối tác tiềm năng

Liên hệ, tiếp cận và tạo mối quan hệ với khách hàng tiềm năng

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của Công ty cho khách hàng

2. Phát triển kế hoạch kinh doanh

Xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết dựa trên mục tiêu và chỉ tiêu doanh số được đề ra

Phân tích đánh giá thị trường để xác định chiến lược tiếp cận các kênh phân phối khách hàng được hiệu quả, đề xuất các hoạt động quảng cáo, khuyến mại và marketing để gia tăng thương hiệu tạo lợi thế cạnh tranh

3. Tư vấn bán hàng và thiết lập kênh bán hàng NPP/ đại lý

Tìm hiểu nhu cầu khách hàng tư vấn hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp

Thực hiện quy trình bán hàng từ việc tạo đề xuất, đàm phán hợp đồng, ký kết hợp đồng và theo dõi sau bán.

Xây dựng các điểm bán hàng theo cấp độ quy mô từ nhà phân phối đến đại lý cấp 1..

4. Quản lý mối quan hệ với khách hàng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng đảm bảo sự hài lòng và tạo điều kiện cho việc phát triển dài hạn.

5. Báo cáo đánh giá, thu hồi công nợ

Theo dõi tình hình công nợ và thu hồi công nợ của khách hàng

Báo cáo kết quả kinh doanh, doanh số bán hàng và mục tiêu đề ra được hưởng

Yêu Cầu Công Việc

Nam, độ tuổi từ 25 - 35

Có bằng lái xe ô tô.

Nhiệt tình, chăm chỉ, chịu được áp lực cao trong công việc, có khả năng làm việc theo nhóm và biết lái xe.

Tự tin , có kỹ năng giao tiếp và đàm phán

Ưu tiên ứng viên đã làm nhân viên kinh doanh trong ngành tấm ốp tường cao cấp, gỗ nhựa ngoài trời

Nhanh nhẹn, chịu khó, có kỹ năng giao tiếp, đàm phán

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng lương cơ bản + lương kinh doanh (10 - 15 triệu +% doanh số)

Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại.

BHXH, BHYT chế độ theo Luật quy định và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác;

Các mức thưởng khác theo chính sách Công ty và thành tích cá nhân, thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh;

Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, kỹ năng làm việc, kỹ thuật sản phẩm...

Có chế độ đi nghỉ mát hàng năm.

