Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 6, Số 1B Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Liên hệ, tư vấn khách hàng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng KiotViet

- Demo hướng dẫn online giúp khách hàng hiểu hơn về tính năng và cách sử dụng phần mềm

- Gặp gỡ khách hàng trực tiếp khi cần thiết

- Báo giá và tư vấn các gói hợp đồng phù hợp với từng khách hàng

- Chốt và ký hợp đồng với khách

- Hỗ trợ khách hàng sau bán

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 06 tháng tại vị trí: Tư vấn, bán hàng, nhân viên kinh doanh, telesales,...

- Thành thạo tin học văn phòng và am hiểu internet, mạng xã hội.

- Giao tiếp lưu loát, không nói ngọng/nói lắp/giọng địa phương.

- Có ý chí cầu tiến, đam mê kiếm tiền.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 6tr5 - 12tr, không bị ảnh hưởng bởi KPIs

- Hoa hồng đến 20%, thu nhập 15-20tr

- Được đào tạo bài bản từ sản phẩm đến chuyên môn kinh doanh

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, phát triển lên vị trí lead sau 6 tháng - 1 năm làm việc

- Hưởng các chế độ theo quy định ngay khi lên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.