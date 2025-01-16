Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 35 Triệu

Mức lương 9 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 44 đường 1 khu F361 An Dương, Yên Phụ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 35 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng, tư vấn bán hàng

- Lập báo giá, đàm phán, ký kết hợp đồng. Hỗ trợ thu hồi công nợ, thanh lý hợp đồng

- Thực hiện hợp đồng (Lắp đặt, thi công)

- Chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng

- Phát triển tệp khách hàng tiềm năng và lên kế hoạch, chiến lược kinh doanh

Với Mức Lương 9 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Thương mại, Xây dựng, Kiến trúc, Ngoại Thương, Ngoại ngữ , Thiết kế nội thất, Mỹ thuật, hoặc các ngành khác nhưng đã có kinh nghiệm về kinh doanh nội thất, thiết bị nhà, thiết bị điện, nước, vệ sinh, vật liệu xây dựng...

- Hiểu biết, thông tin tốt về các khu đô thị, các khu vực dân cư cao cấp tại các thành phố lớn. Am hiểu về kiến trúc và nội thất là lợi thế

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm sale, ưu tiên các ứng cử làm việc tại lĩnh vực xây dựng, vật liệu, nội thất, các môi trường tiếp thị sản phẩm công nghiệp, tiêu dùng

- Có khả năng Nghe, nói, đọc, viết Tiếng Anh là một lợi thế

- Chịu được áp lực công việc cao, chịu khó học hỏi và có tinh thần cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thử việc: 9,550,600

- Thưởng % hoa hồng theo doanh số KPI đạt được

- Phụ cấp làm thêm ngoài giờ sẽ được Phòng Nhân sự cân nhắc phù hợp với xác nhận của Cấp trên trực tiếp.

- Có phụ cấp xăng xe, và sử dụng điện thoại KD công ty, được trang bị các thiết bị lao động và đồ dùng bảo hộ lao động đầy đủ.

- Được hưởng các chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT TRUNG Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin