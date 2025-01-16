Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Vinhomes
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Công ty cổ phần Vinhomes

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần Vinhomes

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Vinhomes Ocean Park, tt. Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý điều hành bộ phận (nhóm Kinh doanh & nhóm Quan hệ khách hàng) được phân công;
- Tuyển dụng, đào tạo đảm bảo chất lượng công việc đội ngũ nhân viên;
- Xây dựng, chăm sóc và duy trì và phát triển với tệp khách hàng hiện tại và tệp khách hàng mới;
- Triển khai thực hiện chiến lược, kế hoạch kinh doanh theo chỉ đạo, đảm bảo doanh số theo KPIs được giao;
- Các công việc chi tiết trao đổi khi phỏng vấn;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành nghề, có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm vị trí tương đương tại Công ty Bất động sản hoặc các Tổ chức Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm; có sẵn đội nhóm bán hàng (30-50 NS trở lên)
- Ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
- Kỹ năng quản lý, đàm phán thuyết phục, tư duy dịch vụ khách hàng cao cấp.
- Có đạo đức tốt, trung thực, tuân thủ kỷ luật và có trách nhiệm cao với công việc

Tại Công ty cổ phần Vinhomes Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức thu nhập cạnh tranh, hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
- Ký hợp đồng lao động chính thức sau 02 tháng thử việc, được tham gia BHXH & BHSK theo quy định
- Hưởng các phúc lợi hấp dẫn từ TĐ Vingroup (thưởng tháng lương 13, thưởng cá nhân xuất sắc, chăm sóc sức khỏe, hưởng các chính sách ưu đãi khi sử dụng các sản phẩm của Tập đoàn [Vinhomes, Vinfast, Vinmec,…], phụ cấp ăn trưa, quà/thưởng lễ tết….)
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả, có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vinhomes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Vinhomes

Công ty cổ phần Vinhomes

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Văn phòng Symphony, Chu Huy Mân, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

