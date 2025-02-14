Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Gu Công Nghệ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 15 Ngõ 113 Hoàng Cầu,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc và chăm sóc hậu mãi

Các công việc khác theo phân công của quản lý

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là nữ, ham học hỏi, yêu công nghệ là một lợi thế

Thái độ tốt, hoà đồng, có trách nhiệm trong công việc

Đọc hiểu được Tiếng Anh

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale các sản phẩm công nghệ, am hiểu thị trường ngành hàng thiết bị nhà thông minh

Tại Công ty TNHH Gu Công Nghệ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10 – 20 triệu

Không cần kinh nghiệm, bạn sẽ được hướng dẫn, định hướng và đào tạo chuyên môn

Được tiếp xúc với những công nghệ mới nhất trên thế giới, cơ hội làm việc tại một trong các công ty đứng đầu ngành tại Việt Nam

Môi trường làm việc thân thiện, linh hoạt

Các chế độ chính sách khác được thực hiện đầy đủ theo quy định của luật lao động và quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Gu Công Nghệ

