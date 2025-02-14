Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Gu Công Nghệ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Gu Công Nghệ
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 15 Ngõ 113 Hoàng Cầu,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc và chăm sóc hậu mãi
Các công việc khác theo phân công của quản lý
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là nữ, ham học hỏi, yêu công nghệ là một lợi thế
Thái độ tốt, hoà đồng, có trách nhiệm trong công việc
Đọc hiểu được Tiếng Anh
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale các sản phẩm công nghệ, am hiểu thị trường ngành hàng thiết bị nhà thông minh
Thái độ tốt, hoà đồng, có trách nhiệm trong công việc
Đọc hiểu được Tiếng Anh
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale các sản phẩm công nghệ, am hiểu thị trường ngành hàng thiết bị nhà thông minh
Tại Công ty TNHH Gu Công Nghệ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10 – 20 triệu
Không cần kinh nghiệm, bạn sẽ được hướng dẫn, định hướng và đào tạo chuyên môn
Được tiếp xúc với những công nghệ mới nhất trên thế giới, cơ hội làm việc tại một trong các công ty đứng đầu ngành tại Việt Nam
Môi trường làm việc thân thiện, linh hoạt
Các chế độ chính sách khác được thực hiện đầy đủ theo quy định của luật lao động và quy định công ty
Không cần kinh nghiệm, bạn sẽ được hướng dẫn, định hướng và đào tạo chuyên môn
Được tiếp xúc với những công nghệ mới nhất trên thế giới, cơ hội làm việc tại một trong các công ty đứng đầu ngành tại Việt Nam
Môi trường làm việc thân thiện, linh hoạt
Các chế độ chính sách khác được thực hiện đầy đủ theo quy định của luật lao động và quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Gu Công Nghệ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI