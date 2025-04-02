Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty tư vấn đào tạo và hỗ trợ việc làm VNK làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 8 lô 2 ngõ 217 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Gọi điện tư vấn khách hàng dựa trên data và kịch bản có sẵn.

- Duy trì và chăm sóc, tương tác với các khách hàng cũ, khách hàng hiện tại.

- Ghi nhận các ý kiến của khách hàng

- Chỉ làm việc tại văn phòng, không đi thị trường.

-Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tuyển sinh, bán hàng hoặc các lĩnh vực tương tự.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian hiệu quả.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Có kiến thức về thị trường xây dựng và giáo dục là một lợi thế.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

Có thể tổ chức khai giảng lớp vào buổi tối (online Zoom)

Tại Công ty tư vấn đào tạo và hỗ trợ việc làm VNK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 7-8 triệu + 3% doanh số. Thu nhập 9-15tr/tháng

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Tăng lương định kỳ hàng năm 5%

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty tư vấn đào tạo và hỗ trợ việc làm VNK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin