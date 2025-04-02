Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- R6
- L2B
- 03, Tòa R6, Khu đô thị Royal CIty, 72A Nguyễn Trãi , Quận Thanh Xuân , Hà Nội, Việt Nam, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
- Nắm rõ các thông tin về dự án bất động sản mà mình đang chào bán
- Gọi điện cho chủ nhà để giới thiệu về dự án bất động sản, sau đó xác định nhu cầu và mong muốn của họ để có thể đề xuất các dự án phù hợp.
- Thu thập thông tin, ghi chú các phản hồi của khách hàng và cập nhật vào kho dữ liệu để theo dõi và thực hiện dịch vụ chăm sóc khách hàng.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nắm bắt thông tin nhanh chóng
- Giao tiếp tốt qua điện thoại
- Kỹ năng đàm phán và thuyết phục khách hàng
- Phân tích vấn đề và xử lý tính huống tốt
- Có thể đi làm Full-time
- Có laptop cá nhân để làm việc
- Chăm chỉ, trung thực, chính trực, chủ động và có trách nhiệm trong công việc
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 6.000.000vnđ/ tháng + hoa hồng 5%/giao dịch + thưởng (thưởng cuộc gọi, thưởng nóng, thưởng doanh số)
- Chế độ nghỉ lễ, tết, du lịch hàng năm.
- Lộ trình phát triển và thăng tiến rõ ràng lên các cấp quản lý.
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết.
- Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển bản thân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Phát Triển Bất Động Sản Bình Minh
