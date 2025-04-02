Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LAVASTONE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LAVASTONE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVASTONE
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LAVASTONE

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAVASTONE

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 81 Trần Hòa, phường Định Công, Hoàng Mai, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường với các khách hàng tiềm năng có nhu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Duy trì và củng cố mối quan hệ với khách hàng cũ
Tạo và trình bày các bài thuyết trình kỹ thuật chi tiết về sản phẩm cho khách hàng.
Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng, tư vấn lựa chọn và ứng dụng sản phẩm phù hợp.
Phối hợp với chuyên gia kỹ thuật để đưa ra đề xuất tối ưu nhất cho khách hàng.
Đạt được sự am hiểu chuyên sâu về các sản phẩm và dịch vụ của công ty, đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu và tiêu chuẩn của khách hàng
Báo cáo hàng tháng về hoạt động kinh doanh và hiệu suất cá nhân cho BLĐ công ty.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về sale B2B, tốt nghiệp các chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh, hoặc các chuyên ngành kỹ thuật như hóa chất, sillicate…. Đã từng làm ở vị trí tương đương là một lợi thế.
Tiếng anh giao tiếp
Kỹ năng thuyết phục, giao tiếp, thuyết trình tốt
Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước khi cần thiết. Biết lái xe oto là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAVASTONE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 12-20tr triệu tùy năng lực, tăng lương trước thời hạn nếu làm tốt.
Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng trong nước và quốc tế. Có cơ hội làm việc với các khách hàng lớn trên thị trường.
Thưởng theo doanh số và thưởng hiệu quả công việc.
Nhân viên chính thức được hưởng đầy đủ các phúc lợi xã hội theo quy định của nhà nước BHXH, BHYT, BHTN
Thưởng các dịp Lễ, Tết, hiếu, hỉ, sinh nhật….. Lương tháng 13, thưởng đóng góp. Ăn trưa tại văn phòng
Được làm việc trong môi trường quốc tế, chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAVASTONE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LAVASTONE

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 81 Trần Hòa, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

