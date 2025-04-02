Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LAVASTONE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 81 Trần Hòa, phường Định Công, Hoàng Mai, Huyện Thường Tín

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường với các khách hàng tiềm năng có nhu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Duy trì và củng cố mối quan hệ với khách hàng cũ

Tạo và trình bày các bài thuyết trình kỹ thuật chi tiết về sản phẩm cho khách hàng.

Hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng, tư vấn lựa chọn và ứng dụng sản phẩm phù hợp.

Phối hợp với chuyên gia kỹ thuật để đưa ra đề xuất tối ưu nhất cho khách hàng.

Đạt được sự am hiểu chuyên sâu về các sản phẩm và dịch vụ của công ty, đảm bảo đáp ứng đúng yêu cầu và tiêu chuẩn của khách hàng

Báo cáo hàng tháng về hoạt động kinh doanh và hiệu suất cá nhân cho BLĐ công ty.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm về sale B2B, tốt nghiệp các chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh, hoặc các chuyên ngành kỹ thuật như hóa chất, sillicate…. Đã từng làm ở vị trí tương đương là một lợi thế.

Tiếng anh giao tiếp

Kỹ năng thuyết phục, giao tiếp, thuyết trình tốt

Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước khi cần thiết. Biết lái xe oto là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAVASTONE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 12-20tr triệu tùy năng lực, tăng lương trước thời hạn nếu làm tốt.

Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng trong nước và quốc tế. Có cơ hội làm việc với các khách hàng lớn trên thị trường.

Thưởng theo doanh số và thưởng hiệu quả công việc.

Nhân viên chính thức được hưởng đầy đủ các phúc lợi xã hội theo quy định của nhà nước BHXH, BHYT, BHTN

Thưởng các dịp Lễ, Tết, hiếu, hỉ, sinh nhật….. Lương tháng 13, thưởng đóng góp. Ăn trưa tại văn phòng

Được làm việc trong môi trường quốc tế, chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LAVASTONE

