Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TỐT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V1 - B07, Lô đất TMDV 01, Khu đô thị mới An Hưng, Phường Dương Nội, Thanh Xuân, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực điện tử/điện lạnh.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu và bán sản phẩm.

Phân tích nhu cầu của khách hàng và tư vấn giải pháp phù hợp.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược bán hàng hiệu quả.

Theo dõi và quản lý tiến độ bán hàng, đảm bảo đạt được mục tiêu doanh số.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm.

Cập nhật kiến thức về sản phẩm, thị trường và công nghệ mới.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động, chủ động trong công việc.

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian hiệu quả.

Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Am hiểu về thị trường điện tử/điện lạnh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TỐT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng cạnh tranh và hấp dẫn.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo bài bản về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.

Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỐT VIỆT NAM

