Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH VIETGOING làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Tư vấn và phát triển khách hàng đặt các dịch vụ du lịch như phòng khách sạn, tour du lịch, vé máy bay, team building...

Chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Xử lý booking theo nhu cầu của khách hàng, đặt dịch vụ với đối tác.

Data (nóng) do công ty cung cấp, là khách hàng có nhu cầu thực, đặt trực tiếp từ kênh website, gọi điện,...

Thiết lập mục tiêu và lập kế hoạch phát triển kinh doanh.

Học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để phát triển bản thân, phát triển công việc.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp tốt, tính cách điềm tĩnh, hòa đồng, kiên nhẫn và dễ tạo thiện cảm cho người xung quanh.

Yêu thích du lịch, nắm vững các kiến thức và hiểu biết tốt về ngành du lịch.

Có tinh thần cầu tiến, nỗ lực, ham học hỏi, mong muốn phát triển bản thân và sự nghiệp.

Kiên trì, chăm chỉ, nhiệt tình, chính trực.

Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH VIETGOING Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản từ 7 - 12 triệu (theo năng lực và thỏa thuận khi phỏng vấn) + Hoa hồng theo doanh thu + Thưởng KPI, thu nhập lên tới 50tr.

Xét thưởng KPI hàng tuần, hàng tháng, hàng quý.

Xét tăng lương mỗi quý 01 lần, không giới hạn số lần tăng lương trong năm.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu là thực tập sinh, cơ hội thăng tiến cao và phát triển sự nghiệp lâu dài.

Có cơ hội được đào tạo trở thành Leader/Manager trong tương lai gần.

Làm việc với hệ thống hiện đại, quy trình chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản.

Môi trường làm việc trẻ, vui vẻ, năng động, đoàn kết, được thoải mái phát triển bản thân.

Được hưởng đầy đủ các chế độ của luật lao động, bảo hiểm xã hội…

Lương tháng 13, du lịch hàng năm (1 - 2 lần), và các phúc lợi chung của công ty.

Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 7.

Ca sáng: Từ 8h00 - 17h30 (nghỉ trưa từ 12h00 - 13h30).

Ca chiều: Từ 12h00 đến 21h30 (nghỉ chiều từ 16h00 - 17h30).

Đổi ca linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH VIETGOING

