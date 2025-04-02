Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Phú Thanh T&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 154 Đình Thôn, Nam Từ Liêm, HN, Nam Từ Liêm, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Chuyên viên tư vấn không mất tiền marketing tìm khách vì đã có sẵn khách hàng hotline công ty chuyển về;

Các bạn được hỗ trợ rất nhiều từ hệ thống chăm sóc khách hàng và hệ thống nhân sự của các bộ phận trong công ty.

Các bạn sẽ được tập trung vào chuyên môn, nghiệp vụ của mình để đưa đến hiệu quả công việc cao nhất với mức thu nhập cao ngất.

Còn rất nhiều lý do khác để các bạn lựa chọn đồng hành cùng BĐS Phú Thanh. Xin mời ứng tuyển để có những trải nghiệm tuyệt vời cùng chúng tôi.

Chăm sóc khách hàng có nhu cầu mua căn hộ chung cư theo số điện thoại công ty cung cấp; công ty sẽ chạy truyền thông và chuyển số điện thoại hàng ngày để chuyên viên chăm sóc. Công ty làm chính những dự án có pháp lý rõ ràng, quần thể đẹp

Tư vấn về dự án, thủ tục chuyển nhượng;

Tiếp xúc trực tiếp khách hàng, đưa khách đi dự án nếu có yêu cầu;

Đàm phán ký kết hợp đồng mua bán.

Thời gian rảnh tự đăng tin tìm kiếm khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, hoạt ngôn, chăm chỉ

Đàm phán tốt

Sử dụng thành thạo máy tính văn phòng

Có khả năng phân tích, thu thập thông tin , xử lý tình huống, làm báo cáo.

Có phương tiện đi lại

Biết cách làm việc nhóm

Am hiểu mạng xã hội, website...

Tại Công ty Cổ phần Phú Thanh T&T Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ: Lương luỹ tiến, phụ thuộc doanh số. Thu nhập trung bình/tháng: 15 – 50 triệu đồng

Hoa hồng luỹ tiến phụ thuộc doanh số.

Thưởng nóng phụ thuộc kết quả kinh doanh.

Sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Được công ty đóng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định nhà nước.

Du lịch hàng năm 1-3/lần, tuỳ kết quả hoạt động của công ty.

Được training, đào tạo bài bản cả kỹ năng chuyên môn lẫn kỹ năng mềm.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Phát triển được nhiều mối quan hệ trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phú Thanh T&T

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phú Thanh T&T

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.