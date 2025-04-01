Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÒNG KHÁM BÁC SĨ NGUYỄN ĐỨC TỈNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 23 ngõ 45/1 đồng me, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tư vấn cho bệnh nhân và người nhà về phương pháp điều trị u tuyến giáp, ung thư tuyến giáp bằng sóng cao tần (RFA).

Tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc của bệnh nhân qua điện thoại, tin nhắn trên fanpage, website, TikTok, YouTube và các kênh social khác.

Đặt lịch hẹn khám và điều trị Tại Bệnh viện, hướng dẫn bệnh nhân về quy trình điều trị.

Phối hợp với bác sĩ và đội ngũ y tế để cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân.

Theo dõi, chăm sóc bệnh nhân sau điều trị, tạo sự an tâm và tin tưởng.

Hỗ trợ xây dựng nội dung truyền thông, bài viết, video ngắn liên quan đến bệnh lý và phương pháp điều trị.

Phát triển và mở rộng mạng lưới hợp tác với phòng khám, bác sĩ siêu âm, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh.

1 Tư vấn qua điện thoại – Gọi điện thoại, giải đáp thắc mắc, tư vấn về RFA.

2 Đặt lịch khám & điều trị – Chốt đặt cọc và sắp xếp lịch điều trị tại Bệnh viện 175 (HCM) hoặc Bệnh viện Đa khoa Hồng Phát (Hà Nội).

3 Chăm sóc sau điều trị – Theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ bệnh nhân phục hồi.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên trong lĩnh vực tư vấn y tế, đông y, dược phẩm, thẩm mỹ viện,.. và đã có thành tích về doanh số bán hàng.

Thành thạo kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục, biết lắng nghe và đồng cảm với bệnh nhân.

Có tinh thần trách nhiệm, làm việc chủ động và cầu tiến.

Thành thạo các nền tảng online như Facebook, Zalo, TikTok, YouTube là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÒNG KHÁM BÁC SĨ NGUYỄN ĐỨC TỈNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: Lương cơ bản : 10 Triệu + hoa hồng theo số lượng bệnh nhân tư vấn thành công.

Thưởng: cơ chế thưởng lương tháng 13, lễ tết, thưởng vượt khung

Nguồn khách dồi dào: hàng trăm data mỗi ngày

Được đào tạo chuyên sâu về bệnh lý tuyến giáp và phương pháp điều trị bằng sóng cao tần (RFA).

Cơ hội làm việc với bác sĩ đầu ngành – Bác sĩ Tỉnh, chuyên gia tiên phong trong điều trị u tuyến giáp bằng RFA tại Việt Nam.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, hướng đến lợi ích và sức khỏe của bệnh nhân.

Có cơ hội thăng tiến, trở thành quản lý tư vấn hoặc chuyên viên phát triển hệ thống hợp tác y tế, tách cơ sở kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÒNG KHÁM BÁC SĨ NGUYỄN ĐỨC TỈNH

