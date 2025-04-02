Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SẠCH MCC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà B6, Số 180 Đường Thanh Bình, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Kinh doanh các sản phẩm lọc Hepa, lọc túi, lọc thô, thiết bị phòng sạch và Panel phòng sạch

Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới.

Đàm phán để ký kết các hợp đồng

Tiến hành theo dõi và thu hồi công nợ khách hàng

Báo cáo tuần/tháng theo yêu cầu của Trưởng phòng và Ban lãnh đạo

Một số công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng các ngành kỹ thuật, cơ khí, nhiệt lạnh, điện/điện tử, kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức chuyên môn về lọc khí, điều hòa thông gió là một lợi thế

Chưa có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo.

Kỹ năng giao tiếp thành thạo

Kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu khách hàng

Kỹ năng thương lượng, đàm phán, thuyết phục

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SẠCH MCC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập từ 15- 30 triệu/tháng (thỏa thuận theo năng lực trong buổi phỏng vấn)

Có cơ hội thăng tiến cao trong nghề nghiệp

Thưởng Quý, thưởng năm theo hiệu quả công việc. Lương tháng 13 theo kết quả kinh doanh năm

Thưởng các ngày lễ lớn: Tết nguyên đán, Tết dương lịch, ngày 30/4 &1/5, ngày quốc khánh, ngày 10/3 Âm lịch, ngày phụ nữ 8/3 và 20/10...

Quà tặng mừng: sinh nhật hàng năm, khi kết hôn, khi sinh con

Du lịch mỗi năm 02 lần (Tham quan du lịch hè hàng năm, Du xuân vào đầu năm)

Được tham gia các khóa học đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ định kỳ hàng tháng của công ty và các khóa đào tạo đối với từng vị trí

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, an nhiên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SẠCH MCC

