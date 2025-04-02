Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quốc Tế HLD - Thẩm Mỹ Viện KATIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Quốc Tế HLD - Thẩm Mỹ Viện KATIA
Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số nhà 11, Đường 2.2, Khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu
- Tiếp đón khách hàng đến thẩm mỹ viện.
- Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tại Thẩm mỹ viện
- Tiếp nhận thông tin và phản hồi, trả lời, giải đáp thắc mắc của khách hàng trước và sau khi sử dụng dịch vụ.
- Duy trì mối quan hệ với khách hàng.
- Những công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Thật thà chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc
- Có khả năng chịu áp lực công việc
Tại Công Ty TNHH Quốc Tế HLD - Thẩm Mỹ Viện KATIA Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng 5.500.000 - 7.000.000đ + 25.000đ ăn trưa/ngày + thưởng nóng ngày + % hoa hồng doanh số + thưởng của Giám đốc cơ sở
Tổng thu nhập 15-30 triệu/tháng
- Thử việc 1- 2 tháng: hưởng 85% mức lương cứng + đầy đủ các chế độ khác nêu trên.
- Cơ hội thăng tiến vị trí Quản lý cho nhân viên có thành tích xuất sắc
- Đóng BHXH, lương tháng thứ 13, chế độ sinh nhật, hiếu hỉ, du lịch hàng năm cùng các chế độ theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Tế HLD - Thẩm Mỹ Viện KATIA
