Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Diwe làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 12 Ngõ 229 Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Lập kế hoạch kinh doanh cho cá nhân theo tuần/tháng/quý;

Chủ động tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thiết kế website, thiết kế logo, nhận diện thương hiệu và các dịch vụ marketing khác;

Gặp gỡ tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, gửi báo giá và đề xuất phương án triển khai;

Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng;

Tiếp nhận data từ Marketing, tham gia phát triển các kênh marketing của doanh nghiệp;

Duy trì mối liên hệ với khách hàng cũ và các đối tác Agency.

Hỗ trợ Account trong quá trình quản lý dự án và trong các giai đoạn thanh toán.

Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm thực tế ở các vị trí Sale/Marketing/Account

Có kinh nghiệm sale B2B hoặc làm việc trong môi trường Agency là lợi thế.

Có sự hiểu biết tổng quan về hệ thống Digital Marketing và truyền thông.

Có sự hiểu biết về công nghệ

Có kỹ năng giao tiếp và đàm phán.

Lương cơ bản 7-12 triệu + % hoa hồng. Thu nhập không giới hạn

Đóng bảo hiểm (BHYT, BHXH...) theo quy định nhà nước;

Thưởng một số dịp lễ và tết trong năm;

Nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty.

