Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 382 Nguyễn Văn Luông, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tư vấn trực tiếp cho khách hàng về dịch vụ Thẩm mỹ

Giải đáp thắc mắc của khách hàng về dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ

Phối hợp với các bộ phận trong công ty để có phương án làm việc hiệu quả nhất.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm telesale/ tư vấn trực tiếp/ CSKH các lĩnh vực hoặc làm việc tại spa, thẩm mỹ

Nữ tuổi 20 - 27 tuổi

Có tinh thần phục vụ tốt: Kỹ năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe, kiên trì nhẫn nại và luôn có thái độ tích cực trong mọi tình huống

Tại Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 – 25++ triệu/ tháng (Lương cứng 6-7 triệu + Phụ cấp ăn + Lương KPIs + Lương trực tối + thưởng thi đua + thưởng nóng)

Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, sếp tâm lý

Đồng nghiệp gần gũi hỗ trợ nhau

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch, được định hướng và phát triển bền vững, sự nghiệp rộng mở.

Chế độ đãi ngộ: Phúc lợi xã hội, thưởng nóng, du lịch, lương tháng 13, Sinh nhật, quà ngày lễ, quà Tết, thưởng Tết, team building, year end party,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin