Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 382 Nguyễn Văn Luông, Quận 6, Quận 6
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Tư vấn trực tiếp cho khách hàng về dịch vụ Thẩm mỹ
Giải đáp thắc mắc của khách hàng về dịch vụ làm đẹp, thẩm mỹ
Phối hợp với các bộ phận trong công ty để có phương án làm việc hiệu quả nhất.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm telesale/ tư vấn trực tiếp/ CSKH các lĩnh vực hoặc làm việc tại spa, thẩm mỹ
Nữ tuổi 20 - 27 tuổi
Có tinh thần phục vụ tốt: Kỹ năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe, kiên trì nhẫn nại và luôn có thái độ tích cực trong mọi tình huống
Nữ tuổi 20 - 27 tuổi
Có tinh thần phục vụ tốt: Kỹ năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe, kiên trì nhẫn nại và luôn có thái độ tích cực trong mọi tình huống
Tại Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 10 – 25++ triệu/ tháng (Lương cứng 6-7 triệu + Phụ cấp ăn + Lương KPIs + Lương trực tối + thưởng thi đua + thưởng nóng)
Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, sếp tâm lý
Đồng nghiệp gần gũi hỗ trợ nhau
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch, được định hướng và phát triển bền vững, sự nghiệp rộng mở.
Chế độ đãi ngộ: Phúc lợi xã hội, thưởng nóng, du lịch, lương tháng 13, Sinh nhật, quà ngày lễ, quà Tết, thưởng Tết, team building, year end party,...
Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, sếp tâm lý
Đồng nghiệp gần gũi hỗ trợ nhau
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng, minh bạch, được định hướng và phát triển bền vững, sự nghiệp rộng mở.
Chế độ đãi ngộ: Phúc lợi xã hội, thưởng nóng, du lịch, lương tháng 13, Sinh nhật, quà ngày lễ, quà Tết, thưởng Tết, team building, year end party,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Royal
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI