Tuyển Nhân viên kinh doanh Shinhan Finance Thuận An làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Shinhan Finance Thuận An
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- SIP Thuận An, Toà nhà Gốm Sứ Cường Phát, 7/31B, Quốc Lộ 13, Khu phố Bình Đức 2, Phường Bình Hoà, Thành Phố Thuận An, Bình Dương., Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
- Tư vấn, hướng dẫn qua điện thoại về các điều khoản vay đồng thời thực hiện những thủ tục vay trên hồ sơ có sẵn
- Tiếp nhận, kiểm tra, đảm bảo các yêu cầu của bộ hồ sơ
- Được hỗ trợ, sử dụng cơ sở dữ liệu, công cụ, phần mềm hệ thống của công ty
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo kỹ năng
- Độ tuổi từ 18-35
- Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng
- Kiên trì, chăm chỉ, yêu thích công việc
- Có trình độ tin học căn bản.
- Tinh thần vững vàng, không ngại áp lực công việc.
- Có kinh nghiệm về sales tuyển dụng là một lợi thế.
- Có khả năng thích nghi nhanh chóng với các công cụ hỗ trợ cho công việc chuyên môn
- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo kỹ năng
- Độ tuổi từ 18-35
- Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng
- Kiên trì, chăm chỉ, yêu thích công việc
- Có trình độ tin học căn bản.
- Tinh thần vững vàng, không ngại áp lực công việc.
- Có kinh nghiệm về sales tuyển dụng là một lợi thế.
- Có khả năng thích nghi nhanh chóng với các công cụ hỗ trợ cho công việc chuyên môn
Tại Shinhan Finance Thuận An Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập bình quân 10tr-30tr/tháng
- Thử việc 2 tháng (nhận full lương)
- Ký Hđ trực tiếp với Shinhan
- Ký hợp đồng lao động
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
- Lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật, 8/3, 30/04-1/5, trung thu, 2/9,...
- 12 ngày phép năm
- Được đào tạo nghiệp vụ & lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Thử việc 2 tháng (nhận full lương)
- Ký Hđ trực tiếp với Shinhan
- Ký hợp đồng lao động
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
- Lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật, 8/3, 30/04-1/5, trung thu, 2/9,...
- 12 ngày phép năm
- Được đào tạo nghiệp vụ & lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Shinhan Finance Thuận An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI