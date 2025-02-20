Tuyển Nhân viên kinh doanh Shinhan Finance Thuận An làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - SIP Thuận An, Toà nhà Gốm Sứ Cường Phát, 7/31B, Quốc Lộ 13, Khu phố Bình Đức 2, Phường Bình Hoà, Thành Phố Thuận An, Bình Dương., Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

- Tư vấn, hướng dẫn qua điện thoại về các điều khoản vay đồng thời thực hiện những thủ tục vay trên hồ sơ có sẵn

- Tiếp nhận, kiểm tra, đảm bảo các yêu cầu của bộ hồ sơ

- Được hỗ trợ, sử dụng cơ sở dữ liệu, công cụ, phần mềm hệ thống của công ty

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT trở lên

- Ứng viên chưa có kinh nghiệm sẽ được công ty đào tạo kỹ năng

- Độ tuổi từ 18-35

- Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng

- Kiên trì, chăm chỉ, yêu thích công việc

- Có trình độ tin học căn bản.

- Tinh thần vững vàng, không ngại áp lực công việc.

- Có kinh nghiệm về sales tuyển dụng là một lợi thế.

- Có khả năng thích nghi nhanh chóng với các công cụ hỗ trợ cho công việc chuyên môn

Tại Shinhan Finance Thuận An Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập bình quân 10tr-30tr/tháng

- Thử việc 2 tháng (nhận full lương)

- Ký Hđ trực tiếp với Shinhan

- Ký hợp đồng lao động

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

- Lương tháng 13, thưởng lễ tết, sinh nhật, 8/3, 30/04-1/5, trung thu, 2/9,...

- 12 ngày phép năm

- Được đào tạo nghiệp vụ & lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Shinhan Finance Thuận An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.