Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần Thương Mại Bắc Sông Trà làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 100 - 100 Triệu

Mức lương 100 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: - 1162 Quang Trung, Thành phố Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 100 - 100 Triệu

Phụ trách hoạt động kinh doanh 4s mảng Bán hàng và Sau bán hàng của Hệ thống

Kiểm soát việc tuân thủ các quy trình, quy định của HVN và nội bộ

Nắm rõ bộ tiêu chí đánh giá của HVN mảng Bán hàng và Sau bán hàng, kiểm soát việc thực hiện tại cửa hàng và điểm đánh giá hàng tháng, hàng quý, hàng KI

Rà soát, xác minh các rủi ro, vi phạm cần kiểm soát tại từng cửa hàng trong Hệ thống

Đề xuất giải phép nhằm khắc phục sai phạm, điểm trừ theo tiêu chí đánh giá của HVN cho toàn bộ cửa hàng trong Hệ thống, các giải pháp nhằm cải thiện kết quả kinh doanh 4s của Hệ thống theo mục tiêu của HVN giao trong KI

Tham gia xây dựng, đóng góp ý kiến hoàn thiện việc thực hiện quy trình theo quy định của HVN

Tổng hợp phân tích báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của BĐH

Thu thập dữ liệu, xử lý dữ liệu, phân tích kết quả nghiên cứu, trực quan hoá dữ liệu và soạn thảo báo cáo

Phối hợp xây dựng, kiểm soát thực hiện Chính sách

Nghiên cứu, xây dựng chính sách, trình ban hành những văn bản quy định, chính sách phù hợp với thực tiễn tình hình hoạt động kinh doanh của công ty

Hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc về việc kiểm soát và thực hiện quy trình

Thực hiện các công việc theo sự phân công của BĐH

Với Mức Lương 100 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm rõ tất cả quy trình của HVN – mảng Bán hàng và Sau bán hàng

Nắm rõ tiêu chí đánh giá KI và cách tính điểm của từng chỉ tiêu, từng vị trí của mảng Bán hàng và Sau bán hàng

Biết cách lấy dữ diệu, nguồn dữ liệu để làm báo cáo liên quan cho HVN và nội bộ

Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên, có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống ít nhất 3 năm và có từ 2 năm kinh nghiệm cấp quản lý trở lên

Trung thực, nhanh nhẹn, quyết đoán, chính trực, tư duy tốt, tinh thần trách nhiệm cao

Kỹ năng làm việc theo nhóm hoặc độc lập, kỹ năng lập kế hoạch, phân tích số liệu

Kỹ năng giải quyết nội bộ tốt, có khả năng thuyết phục, ứng xử giao tiếp tốt với nội bộ và bên ngoài

Thành thạo tin học văn phòng: word, excel, power point

Gắn bó lâu dài

Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Bắc Sông Trà Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, thưởng cuối năm, thưởng lễ tết

Nghỉ phép, nghỉ mát, nghỉ chế độ, nghỉ bảo hiểm đầy đủ

Được khám sức khỏe hằng năm

Được đào tạo kỹ năng chuyên môn

Được cấp đồng phục miễn phí

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại Bắc Sông Trà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin