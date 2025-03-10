Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Ô Tô Điện Trung Nguyên làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: - 140 Đinh Tiên Hoàng, Tổ 8, Phường Nghĩa Chánh,TP. Quảng Ngãi, T. Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc

1.Hoàn thành chỉ tiêu bán hàng:

- Nhận chỉ tiêu doanh số bán hàng hàng tháng và hoàn thành chỉ tiêu được giao

- Thực hiện chăm sóc khách hàng và hoàn thành chỉ tiêu hài lòng khách hàng

2. Thực hiện tìm kiếm khách hàng:

- Chủ động tìm kiếm khách hàng qua tất cả các kênh bao gồm:

+ Trực showroom và theo sự phân công trực

+ Thông tin khách hàng website, diễn đàn Ô tô, mạng xã hội

+ Tận dụng các mối quan hệ: người thân, bạn bè, khách hàng thân thiết

+ Thông qua các hoạt động, sự kiện Marketing, lái thử xe.

3. Thực hiện quy trình bán hàng theo quy trình tiêu chuẩn của công ty:

- Tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu khách hàng.

- Giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn lái thử xe

- Đàm phán bán hàng và chốt hợp đồng

- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng

4. Báo cáo bán hàng (ngày, tuần, tháng, năm):

- Báo cáo quá trình chăm sóc khách hàng tiềm năng

- Báo cáo kết quả bán hàng: số hợp đồng ký, số xe giao, số khách bị mất...

- Báo cáo khiếu nại (nếu có)

5. Đào tạo:

- Tham gia đầy đủ các khóa đào theo yêu cầu của công ty"

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, quản trị kinh doanh, Marketing...

- Đã từng kinh doanh ô tô / xe máy / công nghệ cao / hàng cao cấp hoặc ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản,...

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy dịch vụ hướng tới khách hàng

Quyền Lợi

Tổng thu nhập từ 10.000.000 - KHÔNG GIỚI HẠN (LƯƠNG CƠ BẢN +HOA HỒNG +THƯỞNG NÓNG)

- Lương tháng 13, 12 ngày nghỉ phép năm, sinh nhật, thưởng các ngày lễ.

- Tham gia nhiều hoạt động: Birthday party, X’mas Party, Company Trip, Gala Dinner,...

- Thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng vượt chỉ tiêu theo Tháng, Quý, Năm.

- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí: Trưởng Phòng, Quản Lý,...

- Tham gia các khóa đào tạo & thực hành các kỹ năng bán hàng, sản phẩm theo quy trình Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

