Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Ô Tô Điện Trung Nguyên làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Ô Tô Điện Trung Nguyên
- Quảng Ngãi:
- 140 Đinh Tiên Hoàng, Tổ 8, Phường Nghĩa Chánh,TP. Quảng Ngãi, T. Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
1.Hoàn thành chỉ tiêu bán hàng:
- Nhận chỉ tiêu doanh số bán hàng hàng tháng và hoàn thành chỉ tiêu được giao
- Thực hiện chăm sóc khách hàng và hoàn thành chỉ tiêu hài lòng khách hàng
2. Thực hiện tìm kiếm khách hàng:
- Chủ động tìm kiếm khách hàng qua tất cả các kênh bao gồm:
+ Trực showroom và theo sự phân công trực
+ Thông tin khách hàng website, diễn đàn Ô tô, mạng xã hội
+ Tận dụng các mối quan hệ: người thân, bạn bè, khách hàng thân thiết
+ Thông qua các hoạt động, sự kiện Marketing, lái thử xe.
3. Thực hiện quy trình bán hàng theo quy trình tiêu chuẩn của công ty:
- Tiếp cận và tìm hiểu nhu cầu khách hàng.
- Giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn lái thử xe
- Đàm phán bán hàng và chốt hợp đồng
- Chăm sóc khách hàng sau bán hàng
4. Báo cáo bán hàng (ngày, tuần, tháng, năm):
- Báo cáo quá trình chăm sóc khách hàng tiềm năng
- Báo cáo kết quả bán hàng: số hợp đồng ký, số xe giao, số khách bị mất...
- Báo cáo khiếu nại (nếu có)
5. Đào tạo:
- Tham gia đầy đủ các khóa đào theo yêu cầu của công ty"
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đã từng kinh doanh ô tô / xe máy / công nghệ cao / hàng cao cấp hoặc ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản,...
- Kỹ năng giao tiếp tốt, tư duy dịch vụ hướng tới khách hàng
Tại Công Ty TNHH Ô Tô Điện Trung Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng 13, 12 ngày nghỉ phép năm, sinh nhật, thưởng các ngày lễ.
- Tham gia nhiều hoạt động: Birthday party, X’mas Party, Company Trip, Gala Dinner,...
- Thưởng hiệu quả kinh doanh, thưởng vượt chỉ tiêu theo Tháng, Quý, Năm.
- Cơ hội thăng tiến lên các vị trí: Trưởng Phòng, Quản Lý,...
- Tham gia các khóa đào tạo & thực hành các kỹ năng bán hàng, sản phẩm theo quy trình Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ô Tô Điện Trung Nguyên
