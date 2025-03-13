Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHƯỚC AN làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: - Lô C5 - 3 KCN Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Làm việc trực tiếp với khách hàng nước ngoài, tư vấn sản phẩm, thương lượng giá cả

Theo dõi tiến độ sản xuất, kiểm tra chất lượng, phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hàng hóa được xuất khẩu đúng tiến độ.

Báo cáo doanh số, tiến độ hợp đồng, phân tích hiệu quả kinh doanh theo định kỳ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Ngoại thương, Quản trị kinh doanh;

-Kinh nghiệm : 01 năm trở lên trong lĩnh vực nội thất;

-Tiếng anh giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHƯỚC AN Thì Được Hưởng Những Gì

-Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Ngoại thương, Quản trị kinh doanh;

-Kinh nghiệm : 01 năm trở lên trong lĩnh vực nội thất;

-Tiếng anh giao tiếp tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHƯỚC AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin