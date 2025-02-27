Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH RI TA VÕ làm việc tại Ninh Bình thu nhập 11 - 18 Triệu

Mức lương 11 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Ninh Bình: Lương cứng khởi điểm 6,000,00 vnđ/tháng Phụ cấp ăn 25.000 VND/ ngày; Phụ cấp điện thoại 300.000 VND; Phụ cấp xăng xe 500.000 VND Hoa hồng 1 - 5% Thưởng best seller tháng/quý/năm - Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp. - Được tiếp xúc và đào tạo với các chuyên gia Ý, Đức, Mỹ.. tới từ các dòng sản phẩm nội thất cao cấp, vượt trội về chất lượng, dẫn đầu xu hướng toàn cầu. - Làm tại Công ty dẫn đầu thị trường nội thất và vật liệu xây dựng cao cấp. - Đóng bảo hiểm xã hội và c, Thành phố Ninh Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 18 Triệu

- Tạo mối quan hệ thân thiện, hỗ trợ kinh doanh đối với tất cả các đối tác,

- Khảo sát thị trường: cập nhật thông tin, đánh giá đối thủ trên các phương diện: chương trình bán hàng, sản phẩm, giá chào cho các công trình, dự án.

-Khai thác thông tin khách hàng trên địa bàn được giao.

-Tư vấn, chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng;

-Mở rộng khách hàng mới đồng thời duy trì nguồn khách hàng cũ ổn định

-Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng nộp báo cáo kết quả công việc;

Với Mức Lương 11 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên Sẵn sàng đào tạo các bạn chưa có kinh nghiệm nhưng sẵn sàng học hỏi

- Khả năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt, cởi mở, lịch thiệp, nhanh nhẹn, tự tin, trung thực, sáng tạo và linh hoạt trong công tác chăm sóc khách hàng.

- Chấp nhận đi công tác, đi thị trường.

Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 11 - 18 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RI TA VÕ

