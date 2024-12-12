Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- số 86 Đường 65, P.Tân Phong, Q.7, HCM, Quận 7
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Soạn thảo các văn bản, tài liệu phục vụ cho việc ký kết hợp đồng như: báo giá, hợp đồng, biên bản thỏa thuận.
Có kinh nghiệm theo dõi, báo cáo tiến độ dự án.
Quản lý văn thư lưu trữ hồ sơ, tài liệu...
Kiểm tra hồ sơ, chứng từ thanh toán của Phòng Kinh doanh.
Tổng hợp báo cáo định kỳ hoạt động của Khối Kinh doanh.
Một số công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ Phận.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Cao đẳng/ Đại học.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 12-14 triệu hoặc có thể thoả thuận theo năng lực.
Chính sách thưởng hấp dẫn: Thưởng đánh giá công việc, thâm niên, quà sinh nhật, thưởng các ngày lễ: 30/04, 01/05, 02/09, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đáng ...
Thường xuyên tổ chức các kỳ teambuilding, du lịch, party...
“Buổi trưa vui vẻ” phục vụ miễn phí hàng ngày tại văn phòng.
Hưởng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh: 86 đường 65 Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM
Địa điểm làm việc
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)
Thứ 7 (từ 08:00 đến 12:00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC
