Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- số 86 Đường 65, P.Tân Phong, Q.7, HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Soạn thảo các văn bản, tài liệu phục vụ cho việc ký kết hợp đồng như: báo giá, hợp đồng, biên bản thỏa thuận.
Có kinh nghiệm theo dõi, báo cáo tiến độ dự án.
Quản lý văn thư lưu trữ hồ sơ, tài liệu...
Kiểm tra hồ sơ, chứng từ thanh toán của Phòng Kinh doanh.
Tổng hợp báo cáo định kỳ hoạt động của Khối Kinh doanh.
Một số công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ Phận.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Cao đẳng/ Đại học.
Nữ, có thể đi công tác.
Độ tuổi: 2000 - 1994
Kinh nghiệm: tối thiểu 01 năm làm việc ở vị trí tương đương.
Tin học: Thành thạo tin học văn phòng.
Tố chất: Trung thực, chịu khó, thận trọng, năng động & tinh thần cầu tiến.
Trung thực, siêng năng, cẩn thận.
Biết Tiếng Anh là điểm cộng.
Ứng viên có kinh nghiệm từng làm tại các công ty sản xuất/thương mại về máy móc/cơ khí là điểm cộng.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12-14 triệu hoặc có thể thoả thuận theo năng lực.
Chính sách thưởng hấp dẫn: Thưởng đánh giá công việc, thâm niên, quà sinh nhật, thưởng các ngày lễ: 30/04, 01/05, 02/09, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đáng ...
Thường xuyên tổ chức các kỳ teambuilding, du lịch, party...
“Buổi trưa vui vẻ” phục vụ miễn phí hàng ngày tại văn phòng.
Hưởng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước, khám sức khoẻ định kỳ hàng năm.
Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh: 86 đường 65 Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM
Địa điểm làm việc
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)
Thứ 7 (từ 08:00 đến 12:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 86, đường 65, Phường Tân Phong, Q7, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

