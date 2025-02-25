Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xe Điện Pega Ltt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xe Điện Pega Ltt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xe Điện Pega Ltt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 96 Tây Sơn,Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

+ Tư vấn cho khách hàng đến mua xe trực tiếp về đặc tính sản phẩm, giá cả và các dịch vụ kèm theo
+ Chăm sóc, tư vấn data khách hàng quan tâm online để chuyển đổi thành khách hàng thực tế
+ Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục bảo hành, bảo dưỡng xe khi đến cửa hàng
+ Vệ sinh, trưng bày xe theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nam/nữ, tuổi từ 18 – 27, tốt nghiệp THPT trở lên
+ Nhanh nhẹn – tinh tế, nhiệt huyết, ưa thích bán hàng/kinh doanh
+ Chăm chỉ, chịu áp lực cao
+ Kĩ năng giao tiếp, tư vấn, thuyết phục, quan sát linh hoạt

Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xe Điện Pega Ltt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thu nhập : Lương cơ bản + Thưởng + Tổng lương KPI, thu nhập không giới hạn tùy theo năng lực và doanh số (trung bình từ 12 - 17 triệu)
+ Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
+ Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
+ Nghỉ 04 ngày/tháng; 12 ngày phép/năm hưởng nguyên lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xe Điện Pega Ltt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xe Điện Pega Ltt Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 560 Trần Hưng Đạo, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

