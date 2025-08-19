Tuyển Chuyên viên tuyển dụng PPP Laser Clinic Viet Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 83B Hoàng Sa, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Công việc Tuyển dụng

Lập kế hoạch và triển khai hoạt động tuyển dụng cho toàn hệ thống, đảm bảo đúng số lượng, chất lượng và thời gian theo yêu cầu kinh doanh.

Thực hiện quy trình tuyển dụng: đăng tin, tìm kiếm – sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn, thông báo kết quả và hoàn tất thủ tục nhận việc.

Xây dựng, quản lý và phát triển các kênh tuyển dụng, cơ sở dữ liệu ứng viên tiềm năng; mở rộng mạng lưới kết nối nhân sự.

Phối hợp với các phòng ban để xây dựng JD, tiêu chí tuyển dụng cho từng vị trí.

Theo dõi, báo cáo và phân tích hiệu quả tuyển dụng định kỳ; đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng tuyển dụng.

Hỗ trợ công tác tiếp nhận nhân sự mới, đào tạo hội nhập và ký kết hợp đồng lao động.

Quản lý, cập nhật thông tin trên hệ thống nhân sự và tham gia xây dựng, hoàn thiện quy trình nhân sự.

2. Xây dựng Thương hiệu tuyển dụng PPP

Tham gia hội thảo, sự kiện việc làm nhằm quảng bá thương hiệu tuyển dụng của Công ty.

Xây dựng fanpage/ linkedin nhằm phát triển thương hiệu tuyển dụng.

3. Công việc khác:

Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, huấn luyện, các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

Tham gia các buổi họp đúng thời gian và địa điểm, nghiêm túc thực hiện các yêu cầu kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của Công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công, yêu cầu hoặc chỉ thị của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tuyển dụng (ưu tiên ứng viên đã từng tuyển các vị trí đa dạng trong ngành dịch vụ, bán lẻ, chăm sóc khách hàng, y tế/clinic).

Ưu tiên từng sử dụng các kênh tuyển dụng online (Vietnamworks, TopCV, LinkedIn, Facebook Jobs...).

2. Kỹ năng

Khả năng tìm kiếm, sàng lọc và đánh giá ứng viên hiệu quả.

Kỹ năng phỏng vấn cơ bản (phỏng vấn hành vi, tình huống).

Giao tiếp tốt, tự tin, có khả năng thuyết phục ứng viên.

Biết lập kế hoạch, theo dõi và báo cáo tiến độ tuyển dụng.

Sử dụng thành thạo Word, Excel, phần mềm nhân sự là lợi thế.

3. Tố chất cá nhân

Năng động, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

Tinh thần trách nhiệm, gắn bó và mong muốn phát triển trong lĩnh vực Nhân sự.

Có tư duy dịch vụ, thân thiện, chuyên nghiệp trong giao tiếp với ứng viên.

Tại PPP Laser Clinic Viet Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương khởi điểm: Cạnh tranh

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi cho người lao động: BHXH, nghỉ phép hàng năm, lương thưởng.

- Môi trường làm việc không ngừng phát triển cả về sự văn minh, tính chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.

- Được tạo điều kiện học tập nâng cao, phát triển kỹ năng, chuyên môn.

- Hưởng chế độ ưu đãi trọn gói điều trị và chăm sóc da cao cấp tại PPP hơn 70 triệu/ năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PPP Laser Clinic Viet Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin