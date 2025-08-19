Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Kỹ Thuật - Công Nghệ Nam Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 51 - 53 Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tổ chức , thực hiện công tác hạch toán kế toán tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Lập và kiểm soát báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế định kỳ

Tư vấn cho Ban Giám đốc về các vấn đề tài chính – kế toán – thuế.

Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các đối tác liên quan.

Kiểm soát tuân thủ quy trình, quy định nội bộ trong công tác tài chính – kế toán.

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên năng động, nhiệt huyết, có định hướng trở thành kế toán trưởng.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương.

Am hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam, pháp luật thuế, các quy định liên quan.

Kỹ năng Excel tốt, có khả năng nắm bắt phần mềm kế toán mới tốt.

Kỹ năng quản lý, lãnh đạo đội nhóm, tư duy logic và cẩn trọng cao.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, thương mại .

Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật - Công Nghệ Nam Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 15.000.000 - 20.000.000 (thỏa thuận theo năng lực)

Chế độ BHXH theo quy định.

Chế độ BH sức khỏe cho cấp quản lý.

Môi trường làm việc năng động, cởi mở và ổn định lâu dài.

Công ty tạo điều kiện để phát triển/đào tạo lên vị trí kế toán trưởng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật - Công Nghệ Nam Sơn

