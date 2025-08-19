Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Kỹ Thuật - Công Nghệ Nam Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật - Công Nghệ Nam Sơn
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 51
- 53 Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Tổ chức , thực hiện công tác hạch toán kế toán tuân thủ đúng quy định pháp luật.
Lập và kiểm soát báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế định kỳ
Tư vấn cho Ban Giám đốc về các vấn đề tài chính – kế toán – thuế.
Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các đối tác liên quan.
Kiểm soát tuân thủ quy trình, quy định nội bộ trong công tác tài chính – kế toán.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên năng động, nhiệt huyết, có định hướng trở thành kế toán trưởng.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, trong đó ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương.
Am hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam, pháp luật thuế, các quy định liên quan.
Kỹ năng Excel tốt, có khả năng nắm bắt phần mềm kế toán mới tốt.
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo đội nhóm, tư duy logic và cẩn trọng cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, thương mại .
Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật - Công Nghệ Nam Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 15.000.000 - 20.000.000 (thỏa thuận theo năng lực)
Chế độ BHXH theo quy định.
Chế độ BH sức khỏe cho cấp quản lý.
Môi trường làm việc năng động, cởi mở và ổn định lâu dài.
Công ty tạo điều kiện để phát triển/đào tạo lên vị trí kế toán trưởng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kỹ Thuật - Công Nghệ Nam Sơn
