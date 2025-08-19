Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THƯƠNG MẠI HÀNG HIỆU VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, tháp B, toà nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

2. NHIỆM VỤ CHÍNH

Chiến lược & Thương hiệu

Xây dựng chiến lược marketing tổng thể 6–12 tháng gắn với lộ trình phát triển của HHV.

Định vị thương hiệu Hàng Hiệu Việt trên thị trường TMĐT & trong cộng đồng người tiêu dùng.

Xây dựng guideline thương hiệu, đảm bảo hình ảnh – thông điệp đồng bộ trên tất cả các kênh.

Chiến dịch & Kênh truyền thông

Lên kế hoạch & triển khai chiến dịch pre-launch: thu hút KOC/KOL, xây dựng cộng đồng, thu thập data người dùng.

Quản lý hệ thống kênh truyền thông (Website, App, Facebook, TikTok, YouTube...) và phát triển nội dung đa dạng, cảm xúc, lan tỏa.

Triển khai chiến dịch performance ads, content marketing, SEO, email, PR.

Đội ngũ & Vận hành

Tuyển dụng, đào tạo & quản lý đội ngũ Marketing (Content – Digital – Thiết kế).

Phối hợp chặt chẽ với CEO, CTO và các phòng ban để đồng bộ chiến lược marketing – công nghệ – đối tác.

Theo dõi, phân tích dữ liệu, báo cáo KPI chiến dịch, tối ưu chi phí – hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU NĂNG LỰC

1. Chuyên môn

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, Công nghệ

Có ít nhất 3–5 năm kinh nghiệm quản lý Marketing, ưu tiên startup TMĐT, sàn thương mại điện tử, nền tảng số.

Thành thạo Digital Marketing, Branding, Social Media, Performance Ads, Growth.

2. Kỹ năng

Khả năng lãnh đạo, quản trị đội nhóm, tạo động lực & định hướng phát triển.

Kỹ năng lập kế hoạch chiến lược – tư duy số liệu – tối ưu chi phí.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, phối hợp liên phòng ban tốt.

3. Phẩm chất cá nhân

Năng động, chủ động, chịu được áp lực cao – tốc độ nhanh – tư duy chiến lược.

Đam mê xây dựng thương hiệu Việt tử tế, mong muốn đồng hành dài hạn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THƯƠNG MẠI HÀNG HIỆU VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

CHẾ ĐỘ VÀ QUYỀN LỢI

Thu nhập hấp dẫn: Thỏa thuận theo năng lực + Thưởng theo KPI.

Môi trường startup năng động, nhiều thử thách, cơ hội phát triển bản thân.

Được tham gia xây dựng dự án thương mại điện tử có ý nghĩa xã hội.

Có cơ hội trở thành nhân sự nòng cốt, đồng hành lâu dài và tham gia cổ đông nội bộ HHV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & THƯƠNG MẠI HÀNG HIỆU VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin