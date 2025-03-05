Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Sunlife Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

- Nắm rõ về sản phẩm đầu tư tài chính, bảo hiểm của Sunlife.

- Lên kế hoạch và chiến lược tìm kiếm khách hàng tiềm năng

- Thiết kế và tư vấn các kế hoạch tài chính, bảo hiểm tối ưu cho khách hàng

- Chăm sóc khách hàng nhằm mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ bán hàng của Nous by Sunlife

Nguồn Khách hàng

- Nous by Sunlife tạo ra nhiều event để giúp các bạn có thêm nhiều nguồn KH mới, hỗ Trợ nhiều quà tặng để giúp các bạn xây dưng mối quan hệ với KH..

- Nous by Sunlife cùng quản lý trực tiếp Sẽ giúp các bạn xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên Nghiệp, tạo niềm tin với khách hàng..

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ 24 tuổi

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng trở lên.

- Không yêu cầu kinh nghiệm ( có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, bán hàng trong ngành professional service là một lợi thế)

- Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục

- Chủ động, kiên trì, khả năng thích ứng cao và tinh thần đồng đội cao

Tại Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Sunlife Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản:

PLC bậc 1 : LCB 12.900.000 + hoa hồng tháng/quý/năm + thưởng/thưởng nóng + các khoản trợ cấp

PLC bậc 2 : LCB 16.900.000 + hoa hồng tháng/quý/năm + thưởng/thưởng nóng + các khoản trợ cấp

PLC bậc 3 : LCB 18.900.000 + hoa hồng tháng/quý/năm + thưởng/thưởng nóng + các khoản trợ cấp

- Trợ cấp kinh doanh: 900.000VNĐ/ tháng

- Hoa hồng theo từng tháng: lên đến 30%

- Giảm target 3 tháng đầu nhận việc

- Thưởng quý, năm, MDRT

- Bảo hiểm sức khoẻ cho bản thân hằng năm (quyền lợi khám, chữa bệnh, nằm viện tại tất cả bệnh viện trên toàn quốc)

- Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu, nâng cao kỹ năng quản lý, quản trị bản thân

Công cụ làm việc:

- Trợ cấp Ipad, chi phí đi lại, tiếp khách, điện thoại

- Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quá trình ghi nhận thông tin, tư vấn và phát hành hợp đồng... sẽ giúp bạn hoàn tất thủ tục bảo hiểm trong vòng 30 phút.

- Được chấm công thời gian đi gặp Khách Hàng trong giờ làm việc cố định.

- Làm việc tại văn phòng 5 sao với không gian mở, giúp khơi gợi nguồn cảm hứng, sáng tạo, đạt giải thưởng WECHOICE AWARDS 2024

Lộ trinh thăng tiến

- Nhận danh hiệu MDRT danh giá

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng chỉ sau 6 tháng làm việc

Du lịch

- Team Building

- Được tham gia các chuyến du lịch trong và ngoài nước

- Luôn có những contest đi du lịch ngoài nước (New zealand, China ...) và trong nước (Huế , Hà Nội , Hội An,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Sunlife Việt Nam

