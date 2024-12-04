Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI RỒNG PHƯƠNG BẮC làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, tòa nhà V+ Hòa Bình, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc

Chăm sóc hệ thống khách hàng được giao, phát triển & mở rộng danh sách khách hàng/dự án mới.

Tìm hiểu nhu cầu, ngân sách khách hàng và làm báo giá, hợp đồng theo quy trình thực hiện của công ty.

Theo dõi tiến độ thực hiện việc cung cấp hàng hóa dịch vụ cho khách hàng.

Bám sát mục tiêu doanh số và đánh giá kế hoạch làm việc.

Thực hiện các công việc khác từ quản lý. Báo cáo công việc cho Quản Lý & BGĐ

Yêu Cầu Công Việc

TN Cao Đẳng, Đại học ngành kinh doanh, kinh tế, marketing,xây dựng, thiết kế...

Đã có kinh nghiệm về sales

Đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt, có mục tiêu nghề nghiệp.

Tinh thần trách nhiệm, hòa nhã, phối hợp đội

Quyền Lợi

Lương cơ bản 12-14 triệu (Thỏa thuận theo năng lực)

Thưởng doanh số cá nhân, nhóm, thưởng nhân viên xuất sắc tháng, thưởng % trên giá trị hợp đồng, thưởng vượt chỉ tiêu. (Tổng thu nhập trên 20 triệu/tháng)

Thưởng doanh số từng tháng, từng quý và cuối năm.

Tăng lương theo năng lực, thành tích cá nhân.

HĐLĐ Chính thức, đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.

Nghỉ tất cả ngày CN, Lễ, Tết và chế độ nghỉ phép hàng tháng.

Thưởng lương tháng 13, thưởng thâm niên

Phụ cấp tiền cơm, điện thoại, xăng xe, tiền tiếp khách, công tác phí

Du lịch toàn công ty hằng năm.

Đồng nghiệp trẻ trung - năng động - thân thiện - cầu tiến

Văn phòng làm việc hiện đại - không gian mở thân thiện- có quầy cafe,trà, đồ ăn nhẹ.

Trải nghiệm thời gian thử việc thông qua việc được tham gia khóa đào tạo quy trình làm việc, Kiến thức về sản phẩm, kỹ năng bán hàng và tương tác với các phòng ban khác.

Nghỉ 2 thứ 7/tháng

Địa điểm làm việc: Tầng 2, tòa nhà V+ Hòa Bình, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Địa điểm làm việc:

