Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Welstory Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH Welstory Việt Nam
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: Số 21, Đường 8, Khu công nghiệp Thương Mại và Dịch Vụ VSIP Bắc Ninh II, Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam, Yên Phong
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
- Tìm kiếm và phát triển quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng.
- Gặp gỡ trực tiếp khách hàng, đàm phán ký kết hợp đồng.
- Duy trì mối quan hệ thân thiết và chăm sóc khách hàng hiện tại.
- Lập kế hoạch kinh doanh đảm bảo chỉ tiêu doanh số theo tuần, quý, năm.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nữ
- Độ tuổi: Không yêu cầu.
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm ở vị trí nhân viên kinh doanh, ưu tiên có kinh nghiệm kinh doanh hoặc điều hành về cung cấp suất ăn.
- Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các khối ngành.
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung thành thạo.
Tại Công ty TNHH Welstory Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng ngày Lễ; Tết, Lương tháng thứ 13, thưởng doanh số; ... .
Xe đưa đón nhân sự: Bắc Ninh; Hải Dương; Thành phố Hà Nội; Thái Nguyên.
Đóng bảo hiểm trên tổng mức lương.
Đánh giá, xét duyệt tăng lương định kì hàng năm.
Ăn trưa miễn phí tại công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Welstory Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
