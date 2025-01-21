Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 10 Trương Đình Hội, Phường 16,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Nghiệp vụ Trợ lý: (chiếm 75%)
- Sắp xếp hiệu quả thời gian, không gian, tạo lịch làm việc khoa học, chuyên nghiệp.
+ Lập kế hoạch (sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác,...) đặt vé máy bay, khách sạn cho Giám đốc đi công tác.
+ Tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung cuộc họp cho Giám đốc để phục vụ việc quản lý điều hành.
- Đàm phán, tư vấn, tham mưu và đề xuất giải pháp, phương hướng để Giám đốc xử lý công việc.
- Soạn thảo hợp đồng, văn bản, tài liệu và công văn. Chuẩn bị các tài liệu và thông tin theo yêu cầu của Giám đốc.
- Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các Phòng Ban và tổng hợp gửi lên Giám đốc.
- Truyền đạt ý kiến, thay mặt và đại diện Giám đốc thực hiện chỉ đạo, theo dõi, đốc thúc, kiểm tra duy trì công tác điều hành các phòng ban và quyết định những công việc được phân quyền; Là cầu nối trao đổi thông tin giữa Giám đốc và các Trưởng phòng/ Chi Nhánh, phòng ban liên quan theo nội dung đã truyền đạt.
- Phiên dịch, dịch thuật trực tiếp và gián tiếp, lưu giữ thông tin tài liệu liên quan
2. Nghiệp vụ Kinh Doanh: (chiếm 20%)
- Hỗ trợ Giám Đốc trong việc tìm kiếm, kết nối các khách hàng, triển khai các hoạt động kinh doanh trong nước và nước ngoài. Thay mặt Giám đốc gặp gỡ các đối tác, khách nước ngoài để đàm phán, thương thuyết, báo giá,...;
- Duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng, đối tác, nhà cung cấp trong và ngoài nước. Chăm sóc khách hàng tiềm năng, Nhà Phân Phối, xây dựng và phát triển mở rộng các mối quan hệ thêm nhiều khách hàng (NPP) mới.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng giám đốc
- Theo dõi kế hoạch công việc cần triển khai
- Công việc chi tiết sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
3. Nghiệp vụ Marketing: (chiếm 5%)
- Có kinh nghiệm và kiến thức Marketing, hỗ trợ phát triển kênh Marketing
- Hỗ trợ BP MKT theo dõi tiến độ tổ chức sự kiện quảng bá, giới thiệu, hội thảo, tasting,...
- Có kinh nghiệm về ngành F&B hoặc Nhà Hàng Khách Sạn, Marketing, Rượu Bia, nước uống là một lợi thế.
- Báo cáo công việc theo định kỳ hoặc đột xuất trực tiếp cho Tổng giám đốc.
LÀM VIỆC TẠI
·VP Công ty : 10 Trương Đình Hội, P.16, Q.8, TP. HCM

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học (hoặc cao hơn) chuyên ngành về Kinh tế, Thư ký, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương,
Yêu Cầu Bắt Buộc: (Required Skill)
+ Giao tiếp (Đọc - Viết - Nói) Tốt Tiếng Anh thành thạo là một lợi thế ưu tiên.
+ Gương mặt ưa nhìn, có ngoại hình
- Kinh nghiệm: có ít nhất 05 năm làm việc ở vị trí Trợ Lý Giám Đốc, Cấp Quản lý, Giám Đốc Kinh Doanh tương đương hoặc vị trí liên quan.
- Có khả năng làm việc độc lập, cầu tiến, ham học hỏi và chịu khó trong công việc.
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, giọng nói dễ nghe, rõ ràng, linh động
- Có sức khoẻ tốt, đạo đức tốt và trung thực, mong muốn làm việc ổn định lâu dài
- Sẳn sàng làm việc ngoài giờ, đi công tác theo sự điều phối của Công ty.
- Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực.

Tại CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn + Phụ cấp + Thưởng doanh số.
- Chế độ Lương, thưởng hấp dẫn: thưởng hiệu quả hàng năm, thưởng thâm niên, thưởng Lễ Tết …
- Tăng lương theo năng lực & theo thâm niên hàng năm.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
- Được tổ chức sinh nhật, tặng quà nhân viên xuất sắc theo tháng.
- Hàng năm du lịch châu Á, châu Âu.
- Ngày nghỉ: Được hưởng 12 ngày phép năm, Tết dương lịch, Tết Âm lịch, Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4.
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được đào tạo kỹ năng làm việc.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH

CÔNG TY TNHH XNK THỰC PHẨM BÌNH MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 10 Trương Đình Hội, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

