Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DOMUS HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu

Mức lương 5 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 17 Đường số 53, Tân Phong,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 30 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê căn hộ, căn hộ ở khác khu vực Phía Nam SG (Quận 7) và khu vực trung tâm (Quận 1, 4, 8) trên các nền tảng (Facebook, Instagram, Chợ Tốt, Batdongsan.com,...)

- Tư vấn, khai thác nhu cầu tìm căn hộ của khách hàng

- Giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của Domus Home đến với khách hàng

- Dẫn khách đi xem căn hộ tại các toà nhà đối tác của công ty và hỗ trợ khách chốt hợp đồng

Với Mức Lương 5 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Trung thực, có tinh thần học hỏi, khả năng giao tiếp tốt

- Yêu thích công việc bán hàng, có khả năng thuyết phục và đàm phán

- Có kiến thức & kinh nghiệm về ngành Sales bất động sản, căn hộ dịch vụ là một lợi thế

- Có smartphone và phương tiện di chuyển riêng

- Ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH DOMUS HOME Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn từ 5.000.000 - 30.000.000/tháng (mức lương không giới hạn, năng lực tỉ lệ thuận với mức lương bạn sẽ nhận)

- Được đào tạo tất cả các kĩ năng về giao tiếp, sales marketing, phân tích thị trường, đàm phán,...

- Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp, luôn tạo điều kiện cho các bạn phát triển, anti-drama và toxic-free là điều Domus hướng tới

- Cơ hội hợp tác lâu dài và khả năng thăng tiến trong công ty

- Team building, chương trình du lịch gắn kết các nhân viên

- THỜI GIAN LÀM VIỆC LINH HOẠT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOMUS HOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin