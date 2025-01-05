Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DOMUS HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DOMUS HOME
Mức lương
5 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 17 Đường số 53, Tân Phong,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 30 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thuê căn hộ, căn hộ ở khác khu vực Phía Nam SG (Quận 7) và khu vực trung tâm (Quận 1, 4, 8) trên các nền tảng (Facebook, Instagram, Chợ Tốt, Batdongsan.com,...)
- Tư vấn, khai thác nhu cầu tìm căn hộ của khách hàng
- Giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của Domus Home đến với khách hàng
- Dẫn khách đi xem căn hộ tại các toà nhà đối tác của công ty và hỗ trợ khách chốt hợp đồng
Với Mức Lương 5 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Trung thực, có tinh thần học hỏi, khả năng giao tiếp tốt
- Yêu thích công việc bán hàng, có khả năng thuyết phục và đàm phán
- Có kiến thức & kinh nghiệm về ngành Sales bất động sản, căn hộ dịch vụ là một lợi thế
- Có smartphone và phương tiện di chuyển riêng
- Ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh là một lợi thế
- Trung thực, có tinh thần học hỏi, khả năng giao tiếp tốt
- Yêu thích công việc bán hàng, có khả năng thuyết phục và đàm phán
- Có kiến thức & kinh nghiệm về ngành Sales bất động sản, căn hộ dịch vụ là một lợi thế
- Có smartphone và phương tiện di chuyển riêng
- Ngoại ngữ, đặc biệt tiếng Anh là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH DOMUS HOME Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn từ 5.000.000 - 30.000.000/tháng (mức lương không giới hạn, năng lực tỉ lệ thuận với mức lương bạn sẽ nhận)
- Được đào tạo tất cả các kĩ năng về giao tiếp, sales marketing, phân tích thị trường, đàm phán,...
- Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp, luôn tạo điều kiện cho các bạn phát triển, anti-drama và toxic-free là điều Domus hướng tới
- Cơ hội hợp tác lâu dài và khả năng thăng tiến trong công ty
- Team building, chương trình du lịch gắn kết các nhân viên
- THỜI GIAN LÀM VIỆC LINH HOẠT
- Được đào tạo tất cả các kĩ năng về giao tiếp, sales marketing, phân tích thị trường, đàm phán,...
- Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp, luôn tạo điều kiện cho các bạn phát triển, anti-drama và toxic-free là điều Domus hướng tới
- Cơ hội hợp tác lâu dài và khả năng thăng tiến trong công ty
- Team building, chương trình du lịch gắn kết các nhân viên
- THỜI GIAN LÀM VIỆC LINH HOẠT
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOMUS HOME
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI