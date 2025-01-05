Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm
Ngày đăng tuyển: 05/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Lô E50 phường Him Lam, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

- Mở rộng thị trường, tìm kiếm và bán sản phẩm đến khách hàng trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, dịch vụ suất ăn công nghiệp, quán ăn, trường học...(data do công ty cung cấp)
- Khai thác phát triển doanh số kênh bán hàng
- Chăm sóc khách hàng và tìm kiếm khách hàng mới kênh Horeca nhằm duy trì, nâng cao mối quan hệ với khách hàng
- Xác nhận đơn hàng, theo dõi và thu hồi công nợ của khách hàng
- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong cuộc phỏng vấn.
- Có khả năng thương lượng, thuyết phục; Thích giao tiếp, gặp khách hàng, yêu thích công việc bán hàng.
- Yêu cầu nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc
- Năng nổ, nhiệt huyết và có ý chí cầu tiến.
- Có thể giao tiếp tiếng anh
Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Thực phẩm & Đồ uống
Kinh nghiệm: 0 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng thương lượng, thuyết phục; Thích giao tiếp, gặp khách hàng, yêu thích công việc bán hàng.
- Yêu cầu nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc
- Năng nổ, nhiệt huyết và có ý chí cầu tiến.
- Có thể giao tiếp tiếng anh

Tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô H18-H19, ngõ 130 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

