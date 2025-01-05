Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương mại và Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 20 Triệu

- Mở rộng thị trường, tìm kiếm và bán sản phẩm đến khách hàng trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, dịch vụ suất ăn công nghiệp, quán ăn, trường học...(data do công ty cung cấp)

- Khai thác phát triển doanh số kênh bán hàng

- Chăm sóc khách hàng và tìm kiếm khách hàng mới kênh Horeca nhằm duy trì, nâng cao mối quan hệ với khách hàng

- Xác nhận đơn hàng, theo dõi và thu hồi công nợ của khách hàng

- Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong cuộc phỏng vấn.

- Có khả năng thương lượng, thuyết phục; Thích giao tiếp, gặp khách hàng, yêu thích công việc bán hàng.

- Yêu cầu nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc

- Năng nổ, nhiệt huyết và có ý chí cầu tiến.

- Có thể giao tiếp tiếng anh

Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Thực phẩm & Đồ uống

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh