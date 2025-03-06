Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 35 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 35 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Mức lương
18 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cơ hội mở rộng mối quan hệ, networking với các CEO, Lãnh đạo doanh nghiệp, Quản lý cấp trung về Sale, Nhân sự, Marketing,.. trở lên tại các doanh nghiệp khác; Cơ hội định hướng và phát triển sự nghiệp dài hạn; Cơ hội học tập, cập nhật và nắm bắt các xu hướng mới nhất về AI (trí tuệ nhân tạo), marketing, kinh doanh, nhân sự, đào tạo; Thường xuyên tham gia các khoá đào tạo nội bộ đến từ các Trainer dày dặn kinh nghiệm trong ngành giúp phát triển các kỹ năng trong công việc; Ưu đãi học phí lên tới, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 35 Triệu

Công việc chính:
Liên hệ tư vấn thông tin cho khách hàng doanh nghiệp về các khóa học quản trị, marketing, nhân sự, …
Tệp khách hàng là lãnh đạo/quản lý của các doanh nghiệp;
Data nóng 100% từ marketing cung cấp, tỷ lệ chuyển đổi cao (tỷ lệ KH mới: 80%, Re-news: 20%);
Thường xuyên chăm sóc/ xây dựng mối quan hệ với khách hàng cũ đã, đang và sẽ có dự định tham gia khóa học Doanh nghiệp;
Nhập kết quả và tình trạng đơn hàng lên hệ thống để theo dõi tình trạng contact;
Kết nối và mở rộng mạng lưới khách hàng doanh nghiệp.
Các công việc khác:
Đón tiếp, check-in khách hàng doanh nghiệp/học viên trong quá trình học tập;
Chăm sóc khách hàng trong khóa học, giải đáp các thắc mắc của các anh/chị học viên.

Với Mức Lương 18 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn:
Ứng viên tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính, Tiếng Anh...
Độ tuổi: 22 đến 28 tuổi.
Kinh nghiệm & kỹ năng:
Ứng viên có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong mảng Tư vấn, Chăm sóc Khách hàng, Sale, Leader Sales, Leader Telesales, Best sales …
Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong mảng giáo dục/ sản phẩm vô hình.
Có kỹ năng xử lý vấn đề, nắm bắt insight khách hàng.
Nhăn nhẹn, giọng nói dễ nghe;
Chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc.
Yêu cầu khác:
Đam mê và yêu thích công việc Kinh doanh, Chăm sóc Khách hàng;
Mong muốn học tập, phát triển bản thân, mở rộng net-working;
Có laptop cá nhân.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 18 - 35 triệu VND
Lương cứng: 8 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

