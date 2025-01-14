Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH New Horizons làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 20 Triệu

Mức lương 2 - 20 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 145a Phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 2 - 20 Triệu

► Tư vấn thông tin du học các nước cho khách hàng về các thị trường du học như: Nhật Bản, Mỹ, Úc, Trung Quốc v...v...

► Lên kế hoạch tuyển sinh cũng như giới thiệu dịch vụ của công ty đến những khách hàng có nhu cầu đi du học

► Gọi điện khảo sát nhu cầu khách hàng, phân loại khách hàng, hỗ trợ thông tin về các chương trình du học theo data khách hàng được cung cấp.

► Tham gia các hội nghị hội thảo việc làm do công ty tổ chức để có khách hàng trực tiếp ( nếu có thể )

► Có thể làm partime tại văn phòng hoặc onine đều được

Với Mức Lương 2 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

► Ưu tiên sinh viên năm cuối các trường CĐ, ĐH , có định hướng học việc để làm việc chính thức, lâu dài

► Giao tiếp tiếng Anh tốt là một lợi thế

► Có khả năng chốt sale, ký hợp đồng

► Có ý thức học hỏi cao, tinh thần trách nhiệm

► Có kỹ năng giao tiếp, mối quan hệ rộng cũng như có thông tin khách hàng quan tâm đến đi du học các nước trên thế giới

► Ưu tiên đã từng làm cộng tác viên tư vấn du học là một lợi thế

► Sẽ được huấn luyện và đào tạo nghiệp vụ miễn phí tại công ty

► Học tập và cập nhật các thông tin của chương trình du học, sự kiện hội thảo v..v.... của du học của công ty từ các tư vấn viên tại công ty

Tại Công Ty TNHH New Horizons Thì Được Hưởng Những Gì

► Không ràng buộc thời gian – không gian – chỉ tiêu

► Hỗ trợ data khách hàng, giúp thuận lợi trong việc có kết quả sớm trong thời gian cộng tác làm việc

► Thu nhập cao – Chiết khấu hoa hồng mỗi hợp đồng (Thông tin chi tiết về Bảng giá hợp đồng du học cho các nước sẽ được công ty cung cấp ngay sau khi Cộng tác viên được phòng tuyển dụng của công ty chấp thuận và ký hợp đồng hợp tác )

► Thưởng ngoài hợp đồng theo Tháng, Quý, Năm theo thành tích đạt được

► Những cộng tác viên xuất sắc sẽ được tham gia vào chương trình đào tạo và trở thành tư vấn viên chính thức của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH New Horizons

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin