Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Toà nhà Lim, 9

- 11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Quản lý, điều phối và giám sát đội ngũ Telesales, đảm bảo đạt chỉ tiêu kinh doanh.
Xây dựng chiến lược và kịch bản telesales hiệu quả, tối ưu hóa quy trình gọi điện tư vấn khách hàng.
Theo dõi, đánh giá hiệu suất làm việc của từng nhân viên, đề xuất phương án cải thiện doanh số.
Hỗ trợ đội nhóm trong việc tư vấn, chốt deal các sản phẩm tài chính, chứng khoán.
Đào tạo, nâng cao kỹ năng bán hàng, xử lý từ chối, chăm sóc khách hàng cho nhân viên.
Phối hợp với bộ phận Marketing để tối ưu danh sách khách hàng tiềm năng.
Báo cáo kết quả kinh doanh theo tuần/tháng/quý và đề xuất chiến lược phát triển.
Giám sát chất lượng cuộc gọi, đảm bảo tuân thủ quy trình và chính sách công ty.
Đề xuất các chương trình thúc đẩy doanh số, thưởng hiệu suất cho nhân viên.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngànhTài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.
Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan
Có ít nhất năm kinh nghiệm Telesales trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán.
Tiếng Trung giao tiếp 4 kỹ năng.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và chốt sales xuất sắc.
Hiểu biết về thị trường tài chính, sản phẩm chứng khoán và các quy định pháp luật liên quan.
Kinh nghiệm xây dựng đội nhóm, đào tạo nhân sự, tạo động lực làm việc.
Thành thạo tin học văn phòng (Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER Thì Được Hưởng Những Gì

1 - Về chính sách lương:
- Lương từ: 20.000.000 - 25.000.000 VND/ Tháng.
20.000.000 - 25.000.000 VND/ Tháng.
- Phụ cấp:2.500.000 VNĐ
2.500.000 VNĐ
2 - Về phúc lợi khác:
- Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc.
- Hưởng đầy đủ chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, công đoàn, phép năm,...
- Hưởng phúc lợi các ngày lễ: 02/9; 30/4; tết dương lịch,....
- Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu suất;
- Tham gia các hoạt động cùng công ty như: Du lịch, nghỉ mát định kỳ, các hoạt động văn hóa – thể thao, teambuilding, các ngày lễ/ kỷ niệm/sinh nhật công ty,...
- Được ký hợp đồng lao động chính thức và hưởng các quyền lợi đúng luật lao động, công đoàn, hưởng các chính sách đãi ngộ xứng đáng, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
3 - Về môi trường làm việc:
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp với đội ngũ nhân sự trẻ – thân thiện, năng động và sáng tạo;
- Được hỗ trợ đầy đủ các công cụ phần mềm để làm việc
- Tạo cơ hội cho nhân viên phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: LIM TOWER ，11 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

