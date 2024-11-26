Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Senbac làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Villa Vinhome Grand Park - Quận 9,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm tiếp xúc, tư vấn, bán hàng các lĩnh vực Phần mềm CallCenter thuộc các hãng Zoom, Tổng đài, Docusign, Microsoft.

Tiếp nhận, sàng lọc danh sách khách hàng tiềm năng

Gọi điện thoại/gửi email giới thiệu công ty và sản phẩm/dịch vụ đến các khách hàng tiềm năng.

Thương lượng, đàm phán và kí hợp đồng với khách hàng.

Phối hợp cùng các bộ phận khác nhằm đảm bảo tiến độ của công việc.

Thiết lập, phát triển và duy trì các mối quan hệ kinh doanh tốt đẹp với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng.

Đảm bảo sự hài lòng, tin cậy và nuôi dưỡng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Ngoại ngữ, Công nghệ Thông tin...

Có kinh nghiệm bán các phần mềm (Zoom, Cisco Webex, Microsoft 365).

Hiểu biết và đã từng làm việc trong các platform liên quan đến phần mềm, viễn thông Tư duy sáng tạo, yêu thích các hoạt động đội nhóm, networking.

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp tốt với đồng nghiệp hoặc các mối quan hệ được giới thiệu.

Hiểu biết về lĩnh vực phần mềm.

Khả năng truyền đạt tốt, thích ứng linh hoạt với các thay đổi của thị trường và khách hàng.

Thành thạo tiếng anh là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Senbac Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thảo thuận theo năng lực, đảm bảo thu hút so với thị trường

Team building, nghỉ dưỡng hằng năm

Được đóng BHXH theo quy định Nhà Nước

Cơ hội phát triển sự nghiệp trong một môi trường đổi mới và sáng tạo.

Môi trường làm việc linh hoạt và thân thiện, thúc đẩy sự phát triển cá nhân và chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Senbac

