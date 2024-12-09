Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH BEST Logistics Technology Việt Nam làm việc tại Cần Thơ thu nhập 20 - 28 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH BEST Logistics Technology Việt Nam
Mức lương
20 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- Lô 19A4, đường số 2, KCN Trà Nóc, Phường Trà Nóc,Cần Thơ
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 28 Triệu
Với Mức Lương 20 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH BEST Logistics Technology Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Ngành nghề: Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận, Quản lý điều hành, Xuất nhập khẩu
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Quản lý
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Cần Thơ
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Quản lý
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Cần Thơ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BEST Logistics Technology Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI