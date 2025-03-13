Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG THIỀU làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 25 - 50 Triệu

Mức lương 25 - 50 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Thừa Thiên Huế: - số 9 liền kề 3 khu nhà ở chung cư văn phòng làm việc và cho thuê Phú La

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

Thiết lập mối quan hệ lâu dài và mở rộng quan hệ với các chủ thầu, chủ đầu tư các dự án xây dựng, đội thi công thiết kế, tư vấn kiến trúc, các đối tác trong ngành

Chuẩn bị bảng mẫu, hồ sơ chào hàng hợp đồng, báo giá, gửi khách hàng

Hỗ trợ tư vấn cho khách hàng về kỹ thuật sản phẩm (nếu có)

Đàm phán, thương lượng với khách hàng để bán các sản phẩm/dịch vụ

Xử lý các vướng mắc với khách hàng về bảo hành, công nợ

Hỗ trợ Kế toán theo dõi quá trình thanh toán của khách hàng, phối hợp với phòng ban khác giải quyết vấn đề phát sinh: sale admin, phát triển thị trường, mua hàng,...

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 30 tuổi trở lên (từ 1985 - 1995) - yêu cầu bắt buộc

Đam mê tư vấn, bán hàng

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt. (Sẽ được đào tạo thêm)

Có kinh nghiệm làm kinh doanh dự án từ 02 năm trở lên

Gắn bó lâu dài với Công Ty

Tin học văn phòng cơ bản\

Biết lái xe là một lợi thế

Ưu tiên các ứng viên có mối quan hệ với các công ty tư vấn và nhà thầu, chủ thầu xây dựng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG THIỀU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 10 - 15 triệu VNĐ + % Doanh số + Thưởng

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00; Thứ 2 - Thứ 6, Thứ 7 làm buổi sáng

Chế độ hợp đồng lao động, bảo hiểm đầy đủ, phép năm, thưởng lễ, tết, lương tháng 13 theo luật Nhà Nước và Quy chế lao động của công ty

Du lịch nghỉ mát hàng năm

Chính sách phúc lợi theo quy định công ty

Đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cơ hội thăng tiến nhanh, trở thành nòng cốt công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG THIỀU

