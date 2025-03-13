Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG THIỀU làm việc tại Thừa Thiên Huế thu nhập 25 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG THIỀU
- Thừa Thiên Huế:
- số 9 liền kề 3 khu nhà ở chung cư văn phòng làm việc và cho thuê Phú La
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu
Thiết lập mối quan hệ lâu dài và mở rộng quan hệ với các chủ thầu, chủ đầu tư các dự án xây dựng, đội thi công thiết kế, tư vấn kiến trúc, các đối tác trong ngành
Chuẩn bị bảng mẫu, hồ sơ chào hàng hợp đồng, báo giá, gửi khách hàng
Hỗ trợ tư vấn cho khách hàng về kỹ thuật sản phẩm (nếu có)
Đàm phán, thương lượng với khách hàng để bán các sản phẩm/dịch vụ
Xử lý các vướng mắc với khách hàng về bảo hành, công nợ
Hỗ trợ Kế toán theo dõi quá trình thanh toán của khách hàng, phối hợp với phòng ban khác giải quyết vấn đề phát sinh: sale admin, phát triển thị trường, mua hàng,...
Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đam mê tư vấn, bán hàng
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục tốt. (Sẽ được đào tạo thêm)
Có kinh nghiệm làm kinh doanh dự án từ 02 năm trở lên
Gắn bó lâu dài với Công Ty
Tin học văn phòng cơ bản\
Biết lái xe là một lợi thế
Ưu tiên các ứng viên có mối quan hệ với các công ty tư vấn và nhà thầu, chủ thầu xây dựng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG THIỀU Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00; Thứ 2 - Thứ 6, Thứ 7 làm buổi sáng
Chế độ hợp đồng lao động, bảo hiểm đầy đủ, phép năm, thưởng lễ, tết, lương tháng 13 theo luật Nhà Nước và Quy chế lao động của công ty
Du lịch nghỉ mát hàng năm
Chính sách phúc lợi theo quy định công ty
Đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Cơ hội thăng tiến nhanh, trở thành nòng cốt công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG THIỀU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
