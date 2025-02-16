Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH An Thái Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 12 Triệu

Mức lương 4 - 12 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 4 - 12 Triệu

Chào đón khách hàng và hỗ trợ họ tìm kiếm sản phẩm phù hợp.

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm và giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Quản lý và sắp xếp sản phẩm trong cửa hàng, đảm bảo hàng hóa luôn đầy đủ, gọn gàng.

Thực hiện thanh toán và xử lý các giao dịch bán hàng.

Giữ gìn mối quan hệ với khách hàng để thúc đẩy mua sắm lại và tạo dựng lòng tin với khách hàng.

Công việc chủ yếu là giao tiếp với khách hàng, tìm hiểu nhu cầu và giúp họ lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Với Mức Lương 4 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ Từ 19 – 27 tuổi, có đam mê và nhiệt huyết kinh doanh

- Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết với công việc

- Siêng năng, kiên trì, trung thực

Tại Công Ty TNHH An Thái Khang Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng KPI

- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định

- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding

- Chế độ tăng lương hàng năm

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH An Thái Khang

