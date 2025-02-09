Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Pest One Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Pest One Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Pest One Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Pest One Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Pest One Việt Nam

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm kiếm và phát triển nhu cầu thị trường từ các hoạt động Marketing online như:
Quản lý website, thiết kế website mới cho công ty, xây dựng nội dung cho trang web, bài viết blog và mạng xã hội
Tư vấn bán hàng qua fanpage, zalo, khách hàng trực tiếp tại cửa hàng và qua hotline
Xây dựng content cho hệ thống fanpage vệ tinh/ website của công ty
Độc lập xây dựng và phát triển một số kênh bán hàng cá nhân để tìm kiếm nhu cầu (fanpage, shopee, tiktok…)
Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng từ khách lẻ / đại lý, bao gồm đơn hàng mới, hàng đổi trả, bảo hành
Điều phối, sắp xếp, bố trí phương tiện để giao hàng đảm bảo thời gian giao hàng đã cam kết với khách hàng
Hỗ trợ kho soạn hàng, đóng gói hàng
Phối hợp thực hiện và giải quyết các vấn đề liên quan giữa các bộ phận trong công ty
Thực hiện các báo cáo khác khi có yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc: Trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có kiến thức về Marketing, thiết kế và vận hành các nền tảng Marketing
Có kỹ năng đàm phán thuyết phục
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực …

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Pest One Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 8 - 12 triệu, bao gồm
+ Lương cơ bản (chỉ phụ trách công việc Marketing): 8 - 10 triệu
+ Hoa hồng theo doanh số bán hàng
Tăng lương theo năng lực/ định kỳ của công ty
Thưởng Lễ, Tết theo quy định của Luật lao động
Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
Nghỉ phép năm và các ngày Lễ, Tết
Cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành
Hưởng các quyền lợi theo Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Pest One Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Pest One Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Pest One Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 1, Số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường ĐaKao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

