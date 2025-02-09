Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Pest One Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm kiếm và phát triển nhu cầu thị trường từ các hoạt động Marketing online như:

Quản lý website, thiết kế website mới cho công ty, xây dựng nội dung cho trang web, bài viết blog và mạng xã hội

Tư vấn bán hàng qua fanpage, zalo, khách hàng trực tiếp tại cửa hàng và qua hotline

Xây dựng content cho hệ thống fanpage vệ tinh/ website của công ty

Độc lập xây dựng và phát triển một số kênh bán hàng cá nhân để tìm kiếm nhu cầu (fanpage, shopee, tiktok…)

Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng từ khách lẻ / đại lý, bao gồm đơn hàng mới, hàng đổi trả, bảo hành

Điều phối, sắp xếp, bố trí phương tiện để giao hàng đảm bảo thời gian giao hàng đã cam kết với khách hàng

Hỗ trợ kho soạn hàng, đóng gói hàng

Phối hợp thực hiện và giải quyết các vấn đề liên quan giữa các bộ phận trong công ty

Thực hiện các báo cáo khác khi có yêu cầu của Quản lý

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc: Trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có kiến thức về Marketing, thiết kế và vận hành các nền tảng Marketing

Có kỹ năng đàm phán thuyết phục

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực …

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Pest One Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 8 - 12 triệu, bao gồm

+ Lương cơ bản (chỉ phụ trách công việc Marketing): 8 - 10 triệu

+ Hoa hồng theo doanh số bán hàng

Tăng lương theo năng lực/ định kỳ của công ty

Thưởng Lễ, Tết theo quy định của Luật lao động

Hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

Nghỉ phép năm và các ngày Lễ, Tết

Cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành

Hưởng các quyền lợi theo Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Pest One Việt Nam

