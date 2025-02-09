Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hữu Duy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hữu Duy
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Theo chính sách công ty, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
+ Chăm sóc hệ thống khách hàng được giao.
+ Triển khai chiến dịch phát triển khách hàng mới.
+ Tư vấn, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng tiềm năng
+ Phối hợp với các phòng ban trong công ty thực hiện các yêu cầu cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành điện công nghiệp, cơ điện tử, điện-điện tử, điện tự động, điện lạnh,...
+ Sẽ được công ty đào tạo bàn bản
+ Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động.
+ Kỹ năng giải quyết vấn đề.
+ Suy nghĩ tích cực, có tinh thần trách nhiệm cao, năng động.
+ Sẽ được công ty đào tạo bàn bản
+ Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động.
+ Kỹ năng giải quyết vấn đề.
+ Suy nghĩ tích cực, có tinh thần trách nhiệm cao, năng động.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hữu Duy Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 8.5 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hữu Duy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI