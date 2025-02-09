Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 218/15 Bình Lợi, P13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

• Quản lý, hỗ trợ team call center và triển khai các hoạt động hàng ngày.

• Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn các quy trình của công ty về sản phẩm, dịch vụ, kịch bản, tools liên quan trong hoạt động bán hàng cho nhóm kinh doanh.

• Đào tạo, hướng dẫn cho nhân viên mới.

• Theo dõi doanh thu và giám sát các chất lượng cuộc gọi.

• Thực hiện việc tổng hợp, báo cáo về kết quả doanh thu và các công tác hỗ trợ trong hoạt động bán hàng.

• Xoay ca các khung giờ: Linh động sắp xếp với Sup khác trong team:

8h - 13h

13h - 18h

18h - 23h

23h - 3h (chỉ làm 2 buổi/tuần, tính lương riêng 80k/h)

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 23 - 28 tuổi.

Tiếng Anh trình độ tối thiểu IELTS 5.0 hoặc Toiec 650 (không yêu cầu bằng sẽ làm bài test).

Có định hướng phát triển lên supervisor hoặc leader.

Có kỹ năng hướng dẫn, đào tạo, quản lý...

Tại Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10.000.000 - 13.000.000 (vnd).

Du xuân, du lịch hè hàng năm, tiệc cuối năm.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Chính sách phúc lợi: sinh nhật, các ngày Lễ/ Tết,... theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Sachi Cosmetic

