Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Chanh Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lương cơ bản + hoa hồng doanh số hấp dẫn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Được đào tạo, phát triển kỹ năng và cơ hội thăng tiến. Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của công ty., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc

1. Tìm kiếm khách hàng mới:

Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng tiềm năng thông qua các kênh trực tuyến và ngoại tuyến.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng mới và hiện tại.

2. Tư vấn và bán hàng:

Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty, đáp ứng nhu cầu và giải quyết thắc mắc của khách hàng.

Thực hiện các hoạt động bán hàng, ký kết hợp đồng và theo dõi đơn hàng.

3. Phân tích thị trường:

Nghiên cứu và phân tích thị trường, nhận diện cơ hội kinh doanh mới.

Theo dõi và báo cáo về tình hình cạnh tranh và xu hướng thị trường.

4. Quản lý và chăm sóc khách hàng:

Theo dõi và cập nhật thông tin khách hàng, xây dựng mối quan hệ dài hạn.

Giải quyết các vấn đề phát sinh và phản hồi từ khách hàng.

5. Báo cáo và theo dõi doanh số:

Theo dõi và báo cáo doanh số hàng tuần/tháng/quý.

Đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu doanh số đề ra.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thực phẩm, Nông học, Nhà hàng khách sạn hoặc các ngành liên quan.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề.

Sử dụng thành thạo các công cụ tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

