Tuyển Thực tập sinh công ty TNHH TM&DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Sài Gòn Tel, Khu Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Tiếp nhận thông tin khách hàng

Tư vấn triển khai phần mềm Website

Lên ý tưởng demo Website (bố cục, màu sắc, chức năng,...)

Tương tác với bộ phận kỹ thuật

Hướng dẫn khách hàng sử dụng trang Website hiệu quả nhất

Quản lý trang Website của khách hàng

Các công việc khác theo sắp xếp của công ty,...

Biết kiến thức cơ bản ngành công nghệ thông tin

Làm việc full time giờ hành chính (8h-17h, từ thứ 2 đến sáng thứ 7)

Không ngại học hỏi, cải thiện bản thân

Làm việc cá nhân và team work tốt

Tại công ty TNHH TM&DV NINA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ xác nhận thực tập sau ít nhất 2,3 tháng

Làm việc tốt sẽ được giữ lại làm chính thức

Được làm trong môi trường năng động, sáng tạo

Không yêu cầu kinh nghiệm

Được đào tạo khi vào làm việc

Chính sách lương hấp dẫn

Cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH TM&DV NINA

