Tuyển Thực tập sinh công ty TNHH TM&DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại công ty TNHH TM&DV NINA
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Sài Gòn Tel, Khu Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 12 Triệu
Tiếp nhận thông tin khách hàng
Tư vấn triển khai phần mềm Website
Lên ý tưởng demo Website (bố cục, màu sắc, chức năng,...)
Tương tác với bộ phận kỹ thuật
Hướng dẫn khách hàng sử dụng trang Website hiệu quả nhất
Quản lý trang Website của khách hàng
Các công việc khác theo sắp xếp của công ty,...
Với Mức Lương 4 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm việc full time giờ hành chính (8h-17h, từ thứ 2 đến sáng thứ 7)
Không ngại học hỏi, cải thiện bản thân
Làm việc cá nhân và team work tốt
Tại công ty TNHH TM&DV NINA Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc tốt sẽ được giữ lại làm chính thức
Được làm trong môi trường năng động, sáng tạo
Không yêu cầu kinh nghiệm
Được đào tạo khi vào làm việc
Chính sách lương hấp dẫn
Cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH TM&DV NINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
