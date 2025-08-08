Tuyển Thực tập sinh công ty TNHH TM&DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 12 Triệu

Tuyển Thực tập sinh công ty TNHH TM&DV NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 12 Triệu

công ty TNHH TM&DV NINA
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/09/2025
công ty TNHH TM&DV NINA

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại công ty TNHH TM&DV NINA

Mức lương
4 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Sài Gòn Tel, Khu Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 12 Triệu

Tiếp nhận thông tin khách hàng
Tư vấn triển khai phần mềm Website
Lên ý tưởng demo Website (bố cục, màu sắc, chức năng,...)
Tương tác với bộ phận kỹ thuật
Hướng dẫn khách hàng sử dụng trang Website hiệu quả nhất
Quản lý trang Website của khách hàng
Các công việc khác theo sắp xếp của công ty,...

Với Mức Lương 4 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết kiến thức cơ bản ngành công nghệ thông tin
Làm việc full time giờ hành chính (8h-17h, từ thứ 2 đến sáng thứ 7)
Không ngại học hỏi, cải thiện bản thân
Làm việc cá nhân và team work tốt

Tại công ty TNHH TM&DV NINA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ xác nhận thực tập sau ít nhất 2,3 tháng
Làm việc tốt sẽ được giữ lại làm chính thức
Được làm trong môi trường năng động, sáng tạo
Không yêu cầu kinh nghiệm
Được đào tạo khi vào làm việc
Chính sách lương hấp dẫn
Cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH TM&DV NINA

Liên Hệ Công Ty

công ty TNHH TM&DV NINA

công ty TNHH TM&DV NINA

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Sài Gòn Tel, Khu Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

