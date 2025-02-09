Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CPXD & TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỄN ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CPXD & TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỄN ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CPXD & TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỄN ĐÔNG
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/03/2025
CÔNG TY CPXD & TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỄN ĐÔNG

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CPXD & TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỄN ĐÔNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hiện hành và các chế độ phúc lợi khác theo qui định của Công ty (tham gia tổ chức công đoàn , du lịch hè, nghỉ phép....), Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng mới, tiếp cận, chăm sóc khách hàng cũ , duy trì và phát triển các mối quan hệ với các khách hàng là các Chủ đầu tư xây dựng, các đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công,.....
- Chăm sóc khách hàng, tìm kiếm, tiếp cận khách hàng, giới thiệu sản phẩm, làm việc với khách hàng.
- Tìm hiểu thông tin về Kế hoạch dự án/Dự án xây dựng dân dụng/Công nghiệp/Hạ tầng... Chuyển thông tin triển khai dự án (các yêu cầu từ chủ đầu tư, bản vẽ thiết kế, hồ sơ mời thầu...) cho phòng kỹ thuật dự toan, đề xuất cơ hội hợp tác
- Quản lý, tham gia, thực hiện các công việc liên quan đến đấu thầu... cho đến khi nhận được gói thầu.
- Chuẩn bị tài liệu, mẫu mã, hồ sơ dự thầu, hồ sơ năng lực cho các dự án.
- Thu nhập và đánh giá thông tin về cạnh tranh, về khách hàng và thị trường.
- Báo cáo những thông tin phản hồi lại cho cấp trên, thu nhận những thông tin phản hồi từ phía khách hàng, cùng với cấp trên xử lý thông tin, thu thập và báo cáo những thông tin thương mại.
- Kiểm soát và Thúc đẩy tiến độ thực hiện công việc theo kế hoạch dự án và xử lý các phát sinh nếu có, đảm bảo kết quả của dự án theo cam kết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ trên 01 năm kinh nghiệm kinh doanh dự án một trong các lĩnh vực Nội thất, xây dựng Dân dụng/ Công nghiệp... tương đương/liên quan (Cùng nhóm khách hàng) hoặc xây dựng/kiến trúc
- Yêu thích kinh doanh, Giao tiếp tốt, kỹ năng xử lý công việc tốt.
- Có đam mê trong lĩnh vực kinh doanh xây dựng.
- Có kỹ năng lên kế hoạch & điều phối công việc.
- Trình độ ngoại ngữ: Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh là một lợi thế.
- Sử dụng tin học văn phòng: powerpoint, excel, word, MS Project, Autocad

Tại CÔNG TY CPXD & TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỄN ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CPXD & TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỄN ĐÔNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CPXD & TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỄN ĐÔNG

CÔNG TY CPXD & TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỄN ĐÔNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 606 tầng 6 Tòa nhà Viễn Đông 36 Hoàng Cầu - Đống đa -Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

