Tuyển Nhân viên kinh doanh Trung Tâm Anh Ngữ Vivian làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 44 - 46 Đường 20, phường Bình An, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

Tiếp nhận và phản hồi nhanh chóng các yêu cầu tư vấn từ khách hàng qua các kênh trực tuyến (chat, email, mạng xã hội).

Lắng nghe và hiểu rõ nhu cầu của khách hàng, tư vấn các giải pháp phù hợp.

Chủ động liên lạc lại với những khách hàng đã quan tâm nhưng chưa chốt hẹn đến cơ sở trải nghiệm, sử dụng dịch vụ các sản phẩm thẩm mỹ Công ty.

Cung cấp thông tin chi tiết về các dịch vụ, quy trình và các sản phẩm thẩm mỹ của công ty.

Xử lý khiếu nại và các vấn đề phát sinh từ khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Xây dựng, phát triển mối quan hệ với khách hàng, tạo dựng lòng tin và sự hài lòng.

Cập nhật, quản lý dữ liệu khách hàng liên tục trên hệ thống.

Lập báo cáo hàng tuần về kết quả và tiến độ kinh doanh cho cấp trên.

Chính sách nhân viên:

Mức lương cạnh tranh và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và đào tạo chuyên môn thường xuyên.

Có cơ hội thăng tiến với vị trí trưởng nhóm với thu nhập hấp dẫn.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thân thiện.

Thời gian làm việc:

Thứ 2 - Chủ Nhật (Nghỉ 1 ngày trong tuần)

8 tiếng / ngày

Làm việc theo ca (Ca 1: 7h - 16h, Ca 2: 9h - 18h, Ca 3: 15h - 20h, Ca 4: 17h - 24h)

Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm cho vị trí tương đương

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Thẩm mỹ / Clinic / Spa

Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề.

Kỹ năng quản lý thời gian, sắp xếp công việc.

Thành thạo tin học văn phòng, kỹ năng quản lý và xử lý dữ liệu tốt.

Thái độ cầu thị, trách nhiệm cao trong công việc.

Chịu được áp lực công việc cao, có thể hỗ trợ team ngoài giờ làm việc nếu phát sinh những tình huống đột xuất.

Quyền lợi được hưởng

Thời gian thử việc: 01 - 02 tháng tùy năng lực ứng viên

Các ngày lễ, tết đi làm lương được hưởng 200% + 1 ngày nghỉ bù

Chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế theo quy định Nhà nước.

Lương tháng 13, Thưởng Doanh thu Công ty, Thưởng KPis và Phụ cấp tùy theo từng vị trí.

Du lịch nghỉ mát hàng năm.

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Tiếp thị trực tuyến

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

