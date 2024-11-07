Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Tập Đoàn Sen Group làm việc tại Bình Dương thu nhập 40 - 50 Triệu

Mức lương 40 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: The Emerald Golf View, Đại Lộ Bình Dương, Thuận An - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

Giỏ hàng đa dạng của công ty: Picity, A&T sky garden, HT Pearl, The Rivana, độc quyền The Emerald Golf View,...

Chăm sóc, tạo dựng và phát triển khách hàng tiềm năng

Tư vấn trực tiếp khách hàng những sản phẩm của công ty dựa trên data có sẵn, hoặc data tiềm năng từ khai thác các kênh Marketing online & offline.

Duy trì, tìm kiếm, khai thác, mở rộng mối quan hệ khách hàng có nhu cầu.

Giới thiệu, hướng dẫn khách hàng tham quan các dự án do Công ty phân phối.

Hỗ trợ khách hàng những công tác liên quan đến sản phẩm, hợp đồng, cách thức thanh toán và những công tác liên quan khác.

Sản phẩm Căn hộ/ nhà phố vị trí đẹp.

Chi tiết sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam / Nữ từ 20 -35 .

Ứng viên có ngoại . có laptop và phương tiện đi lại. Có định hướng theo kinh doanh/phát triển doanh nghiệp.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 6 tháng trong lĩnh vực BĐS hoặc các ngành dịch vụ có liên quan (tài chính/oto, bảo hiểm...). không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Khả năng làm việc độc lập và tư duy cao.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề tốt, tác phong chuyên nghiệp, chỉn chu.

Tại Tập Đoàn Sen Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương lũy tiến 6.000.000 - 18.000.000 + Thưởng KPI, thưởng nóng, thưởng dự án, thưởng booking (chưa bao gồm hoa hồng và marketing).

Mức Hoa hồng cao từ 45%/sản phẩm.

Hỗ trợ Big Data/marketing - ngân sách 300 triệu/tháng.

Ký HDLD sau thử việc, chế độ phép năm theo quy định của Luật Lao Động, chế độ bảo hiểm.

Được training, đào tạo xuyên suốt quá trình tham gia kinh doanh.

Các chế độ khác được quy định trong Thỏa Ước Lao Động, Chính sách phúc lợi và các thoả thuận khác (du lịch, teambuilding, party happy hour, quà Lễ/Tết,...)

Môi trường vui vẻ, nhiệt huyết, chính trực, công bằng, nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Sen Group

