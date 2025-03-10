Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Địa Ốc Thành Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 41 HỒ BÁ KIỆN , P15 , Q10 , TP HCM, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

- Bán các Sp của công ty và KH kí gởi

- Tư vấn trực tiếp cho khách hàng giới thiệu các sản phẩm của công ty.

-

của

.

- Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng cũ và mới;

- Chăm sóc khách hàng theo chương trình chung của công ty.

ty.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM

- Nhanh nhẹn, nhạy bén trong công việc, năng động, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;

- Có Smartphone hoặc laptop

- Chịu được áp lực, chịu khó, trung thực, cẩn thận, có đạo đức tốt;

- Gương mặt dễ nhìn, thân thiện, vui vẻ, giọng nói dễ nghe.

Tại Công Ty TNHH Địa Ốc Thành Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương 6-10 triệu + tiền chuyên cần + hoa hồng (3%) + tiền thưởng (12tr -20tr)

-10

+ tiền chuyên cần + hoa hồng (3%)

+

tiền thưởng (12tr -20tr)

- Được hưởng mọi quyền lợi và chế độ chính sách của công ty về BHXH, BHYT, BHTN nếu kí hợp đồng chính thức và làm việc lâu dài;

-

kí hợp đồng chính thức và

- Phúc lợi đầy đủ: Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết và các chế độ khác theo quy định nhà nước;

- Môi trường làm việc thân thiện, trẻ, năng động, chuyên nghiệp;

- Được đào tạo miễn phí, chuyên sâu các kỹ năng giúp bản thân phát triển tốt hơn.

- Được tham gia hoạt động xã hội, du lịch định kỳ hàng năm.

- Hỗ trợ dấu mộc cho sinh viên thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Địa Ốc Thành Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin